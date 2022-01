Borgerlige partier vil løfte isolationskrav i dag

Står det til Venstre og Konservative, skal isolationsanbefalingerne for smittede, der ikke har symptomer afskaffes - hurtigst muligt

Over en halv million.

Så mange danskere kan snart ventes at ryge i isolation i takt med, at smittetallene stiger, vurderer lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet Viggo Andreasen.

Fra Dansk Industri er buddet endnu højere. De vurderer, at helt op til en million snart kan komme i isolation samtidig.

Begge scenarier vil lægge massivt pres på samfundet, mener sundhedsordførere fra Venstre og Konservative.

De vil derfor have afskaffet isolationsanbefalingerne for smittede uden symptomer.

- Jeg har indtaget det synspunkt nu, at hvis man er syg (dvs. smittet med symptomer, red.), skal man blive hjemme. Er man rask, skal man arbejde, siger Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen.

Han mener, at man bør begynde at se på corona, som man ser på influenza, fordi den stigende smitte ikke afspejler sig i antallet af indlæggelser og patienter på intensiv.

- Ved normal sæsonsyge kører vi jo heller ikke med sådan nogle restriktioner, lyder det fra ham.

I det hele taget ønsker Venstre alle restriktioner løftet - medmindre der er nogen, som kan argumentere godt for andet, forklarer Martin Geertsen.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Støttepartier hiver i håndbremsen

Konservatives sundhedsordfører Per Larsen vil gerne vente med at svare på, om alle restriktioner skal løftes.

Men ligesom Martin Geertsen ser han også, at isolationsanbefalingerne straks løftes for asymptomatiske.

Han er dog også åben for en mere lempelig løsning.

- Vi kan gøre, ligesom andre lande har gjort. Det kan for eksempel være ved, at vi skærer isolationen ned til fem dage, siger han.

Også Enhedslisten regner med, at coronasmittede uden symptomer på et tidspunkt vil blive undtaget isolationsanbefalingerne. Men ikke lige nu, hvor smittetallene er så høje.

- Det er klart, at når det pres, der er med hensyn til antallet af smittede, aftager, kommer vi til at se på covid-19 som en mere almindelig sygdom, udtalte partiets sundhedsordfører, Peder Hvelplund, i et interview torsdag.

Heller ikke SF er klar til at fjerne isolation for asymptomatiske, oplyser partiets sundhedsordfører.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra regeringens tredje støtteparti, De Radikale. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

--------- SPLIT ELEMENT ---------