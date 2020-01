Borgmester advaret mod privat kørsel i fortroligt notat

Ole Bjørstorp (S) har med åbne øjne kørt over for juridisk rødt.

Ishøj-borgmesteren fik nemlig i 2016 klar besked om, at han ikke måtte bruge kommunens tjenestebil til privat kørsel.

Det skete i et 'personligt og strengt fortroligt' internt notat, som Ishøj Kommune ganske opsigtvækkende har valgt at offentliggøre.

'Overtrædelse af forbuddet mod privat brug af kommunens tjenestebil vil kunne medføre påtale og andre sanktioner fra tilsynsmyndigheden og ikke mindst særdeles skadelig kritik af kommunens adfærd,' lyder konklusionen i notatet.

Ekstra Bladet afslørede i torsdag, hvordan Ole Bjørstorp stik imod reglerne bruger bilen til at komme til og fra arbejde.

Advarslen fra 2016 blev udfærdiget af advokat Ulf Andersen, som kommunen havde hyret til opgaven. Modtager af brevet var den daværende kommunaldirektør, Anders Hvid Jensen, der fratrådte senere samme år og overlod posten til Kåre Svarre Jakobsen.

Gør som andre

Advokaten gør det ganske klart, at borgmesteren skal holde fingrene fra bilen i privat øjemed, hvis han ikke vil risikere problemer.

Notatet anbefaler derfor borgmesteren at opføre sig fuldstændig som hjemmehjælpere, gartnere og andre kommunalt ansatte, som har adgang til tjenestebiler.

'Jeg vil derfor anbefale, at kommunen i almindelighed tilstræber at overholde de gældende regler for brug af tjenestebiler, der er stillet til rådighed for kommunens medarbejdere.'

Advokaten forklarer nemlig, at selvom reglerne åbner for, at borgmester i enestående tilfælde parkerer derhjemme, så er det altså nemmest at holde sin sti helt ren, hvis man vil undgå regelbrud.

Ole Bjørstorp ønsker ikke at tale med Ekstra Bladet om det hemmelige notat.

- Vi har vist ikke mere at snakke med hinanden om, siger han over telefonen.

Derfor lægger jeg det frem

Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen vil dog gerne svare på spørgsmål.

- Hvordan kan det ske med det her brev in mente, at den bil ligger og kører fast mellem bopæl og rådhus?

- Det er jeg ikke bekendt med. Jeg fører ikke tilsyn med, hvor han kører. Det er den her rådgivning, han har fået, siger kommunaldirektøren.

- Du kan da ikke mene, at man med det her brev i hånden bare kan parkere derhjemme?

- Som jeg læser det, hvis han skal til møde næste morgen, så er det muligt at parkere derhjemme. Men det er ikke hver dag.

- Hver eneste gang, vi har været forbi, så har han holdt i indkørslen eller på vejen. Det er i fem tilfælde.

- Det er nyt for mig. Jeg er ansat af byrådet. Jeg er ikke tilsynsmyndighed. Derfor har jeg foranlediget, at det kommer det rigtige sted hen.

- Men hvordan kan borgmesteren dog med dette brev i hånden mene, at hans brug af bilen er i orden?

- Det må du spørge ham om. Det kan jeg ikke svare på.

- Synes du, du har passet dit job godt nok - selvom du ikke er tilsynsmyndighed, så er det vel også din opgave at komme med gode råd til borgmesteren?

- Det er det bestemt. Men jeg synes heller ikke, det er morsomt med sådan en sag. Men jeg ved ikke, hvor den lander. Det overlader jeg trygt til kompetente myndigheder på området.

Ekstra Bladet konfronterer Ole Bjørstorp med hans tvivlsomme brug af tjenestebilen. Foto: Anthon Unger

Ishøj-borgere i oprør: - Han skal trække sig

Bykonge stopper privatkørsel efter afsløring

- Stærkt kritisabelt

Dansk Folkepartis kommunalordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, finder Ishøj-borgmesterens kørsel meget problematisk i lyset af den advarsel, kommunen selv formulerede sig frem til i 2016.

- Det er meget bekymrende, hvis kommunen har et brev liggende, hvor der er blevet advaret mod privat brug af tjenestebiler ud over i helt særlige tilfælde. Indimellem kan der være tale om, at man har være i god tro og derfor måske kan være undskyldt.

- Men her har man tilsyneladende selv undersøgt sagen og fået oplyst, at man ikke må køre privat i bilen. Og så er det sket alligevel. Det er stærkt kritisabelt, siger Jens Henrik Thulesen Dahl til Ekstra Bladet.

Sådan slutter det hemmelige notat

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra andre fremstående medlemmer af Ishøj byråd, inden sagen mandag aften er på dagsordenen under et møde i økonomiudvalget.

Ny sag om borgmester-slæde ender hos Ankestyrelsen

Bykonges byrådskollega: - Han har en lortesag