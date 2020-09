Borgmester afviser insider-viden

Frederiksbergs borgmester afviser, at han blev inspireret, da han selv var med til at godkende opdeling af lejlighed på etagen nedendunder samt lejlighed i naboopgangen, få år før han tjente over 11 mio. på boligkup

Det tog blot tre år og 10 måneder for Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen, (K) og hustru at få en investering på 9,5 mio. til at vokse med knap 175 pct, så den fremadstormende borgmester for få måneder siden kunne sætte mindst 11 mio. kroner i banken.

Det kunne Ekstra Bladet afsløre igår.

Millionær-borgmester lurede finte på rådhuset

Men den blot 33-årige borgmester afviser over for Ekstra Bladet, at det spillede en rolle i beslutningen om at gå benhårdt efter herskabslejligheden, at han et par år tidligere var med til at blåstemple opdelingen af to andre lejligheder i samme ejerforening i Frederiksbergs By- og Miljøudvalg.

Simon Aggesen kalder det for rent 'held', at han har tjent de mange millioner på boligkuppet.

- Hvordan vidste du, at andre i ejendommen havde delt lejlighederne op?

- Det konstaterer du, når du kommer derind. Langt de fleste i den ejerforening er opdelt. For det er meget, meget store boliger.

- Så det var noget, I fandt ud af, da I flyttede ind?

- Ja. Vi var fascinerede af den her smukke ejendom. Og vi var fascinerede af at tilbageføre ejendommen til det oprindelige.

- På Frederiksberg kommunes hjemmeside kan jeg se, at du i 2013 og i 2014 var med til at godkende opdelingen af lejligheden nedenunder og lejligheden i naboopgangen. Så man kan se ud af din politiske løbebane, at du har været med til at bane vejen til den opdeling, som du senere selv drager nytte af?

- Nej, det mener jeg bestemt ikke har noget på sig.

- Men du har været med til at godkende opdeling af andre lejligheder i den opgang?

- Men jeg har ikke været med til behandlingen af min egen sag.

- Nej. Men de andre lejligheder i opgangen og ved siden af?

- Jamen altså, det er jo korrekt. Men det har jo ikke noget med min lejlighedsopdeling at gøre. Ved min har jeg søgt og forladt lokalet, da den skulle behandles. Ligesom man skal gøre.

- Det forstår jeg godt. Men du sagde bare lige, at du først kendte til det her med at kunne opdele lejligheden, efter du flyttede ind. Det er vel ikke helt korrekt?

- Nej, sådan tror jeg ikke, jeg fik formuleret mig. Jeg fik sagt, at når man kommer ind i den ejendom, vil man se, at rigtig mange ejerlejligheder er delt op gennem tiden. Det har ikke spillet ind. Jeg har jo kendskab til hele vores by. Tidligere sager om lejlighedsopdeling har intet med mit køb at gøre.

- Men har du i det forløb (i By- og Miljøudvalget, red.) fået øjnene op for, at her kunne du tjene nogle penge? Måske endda rigtig mange penge?

- Nej, det har ikke haft indvirkning på mit køb af den bolig. Vi havde glædet os til at skabe et hjem. Men den var for stor. Og så kan du sige: Kunne du ikke have forudset det? Vi troede rent faktisk på, at vi kunne fremtidssikre os, siger Simon Aggesen.

Borgmesterens vanvittige boligkup: Tjente over 11 millioner