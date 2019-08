Borgmester arbejdede gratis: Kro er på røven

Thunø Kro, som Ninna Hedeager Olsen (EL) arbejdede på under sin sommerferie, har haft hårdt brug for en hjælpende hånd

Regnskaberne taler sit kedelige sprog, når man taler om Thunø Kro.

Kroen havde dog den fornøjelse at have Københavns sygemeldte teknik- og miljøborgmester på besøg over sommeren, hvor hun har arbejdet med at servere mad og øl uden at få løn. Sygemeldingen kom efter en voldtægtssag, som har foregået i Ninna Hedeager Olsens lejlighed og som kommer for retten i næste uge.

Ekstra Bladet har været i forbindelse med flere kilder, som fortæller, at de har set Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen stå bag baren samt haft opgaver i forbindelse med servering på kroen fra slut juni frem til august.

Og det må siges at have været en fordel for den økonomisk pressede kro, som siden sin start i 2016 ikke har haft det store overskud at bryste sig af. Det viser en gennemgang af firmaets regnskaber.

Således lød underskuddet første år på 53.513 kroner. Og året efter blev det ikke meget bedre, da kroen generede et underskud på 94.595 kroner.

Borger vs borgmester Der er en verden til forskel på at være sygemeldt som borgmester og som almindelig offentligt ansat borger. Ninna Hedeager Olsen (EL) har ikke skulle aflevere lægeerklæring - og i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens praksis har hun heller ikke oplyst om årsagen til sin sygemelding, oplyser Økonomiforvaltningen i Københavns Borgerrepræsentation. Samtidig kan hun i henhold ’Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv’ kunne opretholde sin fulde vederlag på 87.237,17 kroner om måneden i ni måneder plus pension. Havde Ninna Hedeager Olsen være almindelige offentligt ansat, så ville hun ved længere sygdom kunne afkræves en tro og love-erklæring og/eller en lægeerklæring af sin arbejdsgiver. Ninna ville også være forpligtet til at besvare henvendelser og møde op, hvis hun blev indkaldt til møde med sin arbejdsgiver. Ninna skulle også være mødt til samtale på jobcentret en gang om måneden, ligesom hun skulle afgive en lægeerklæring. Ved mere end seks måneders sygdom ville jobcentret vurdere om Ninnas sygedagpengene kunne forlænges - eller om hun skal i et jobafklaringsforløb. Vis mere Luk

I 2018 lykkedes det dog at få et overskud på 9.640 kroner. Det har ikke været muligt at få kontakt til firmaets ejer, Jan Heitmann.

Sygemeldt efter voldtægtssag

Ninna Hedeager Olsen meldte sig syg fra arbejde 7. april 2019, efter en voldsom fest i hendes lejlighed 1. april. Til festen blev borgmesteren ifølge anklageskriftet blufærdighedskrænket ved at blive befamlet på brysterne samt sine hofter af en mandlig gæst.

Den samme mand, som nu er blevet smidt ud af Enhedslisten, skulle ifølge politiet også have voldtaget en anden gæst. Retssagen er berammet til at vare en dag og begynder 28. august. Manden nægter sig skyldig.

Under sin sygemelding har borgmesteren fået sin fulde løn på 87.237,17 kroner, og som borgmester har hun også en række fordele i forhold til alle andre sygemeldte lønmodtagere.

Hun har for eksempel ikke skulle vise lægeerklæring i forbindelse med sin sygemelding, ligesom hun heller ikke er forpligtet til at svare på henvendelser fra sin arbejdsgiver.

