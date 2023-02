Borgmester blæser til kamp mod gamle biler

Frederiksbergs borgmester har fået nok af langtidsparkerede veteranbiler. Han overvejer at tjekke bilernes ventiler for at se, om bilen holder stille, skriver Berlingske

Alle byer har sit at slås med.

På Frederiksberg har den socialdemokratiske borgmester Michael Vindfeldt for eksempel fået nok af langtidsparkerede veteranbiler i byens dyre P-kældre.

Det skriver Berlingske søndag.

- En veteranbil er et luksusgode, og det er ikke en kommunal kerneopgave at lave parkeringskældre til borgere, der skal have deres bil holdende i otte-ni måneder om året og måske kører i den i tre måneder. Der må være en grænse for galskaben på en eller anden måde, siger Vindfeldt til Berlingske.

Ifølge borgmesteren har han modtaget flere klager fra de P-plads-hungrende Frederiksberg-borgere over, at veteranbiler måned efter måned holder i dvale i P-kældrene.

- Jeg kan godt forstå, at de bliver provokeret, når de for eksempel ser en overdækket bil, der måske ikke har været ude at køre i et halvt år, siger han.

Annonce:

Vil overvåge ventiler

Borgmester Vindfeldt har også selv en løsning på problemet - en løsning der viser, at der er meget vel kan være gået en snedig P-vagt tabt i ham.

Han lægger nemlig op til, at kommunen registrerer veteranbilernes dæk-ventiler løbende for at se, om de har flyttet sig fra uge til uge. Og metoden kan eventuelt kombineres med videoovervågning, understreger han overfor Berlingske.

Vindfeldt overtog borgmesterkæden på Frederiksberg i 2021 efter 112 års ubrudt Konservativt styre.

- Kunne vi have gjort det sidste år? Ja, det kunne godt være. Men jeg vil helst ikke stå på mål for, hvad den tidligere borgmester har gjort eller ikke har gjort, siger Michael Vindfeldt til Berlingske.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Regeringen vil ikke tjekke, om pengene stemmer i statskassen, som man ellers plejer at gøre, når der kommer en ny regering. Hør interview med finansminister Nicolai Wammen (S) i 'Ingen kommentarer' herunder