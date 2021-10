Borgmester-brøler: Glemte at betale partiskat

Ekstra Bladets inkasso-service er her for at hjælpe, når en borgmester ikke får betalt sine regninger.

Dette er således tilfældet for den politiske spids i Ishøj, Ole Bjørstorp. Det oplyser kassereren for den lokale afdeling af hans tidligere parti, Socialdemokratiet, til Ekstra Bladet.

- Jeg har nu rykket ham tre gange, uden han har betalt, siger kassereren, Eva Amdisen, til Ekstra Bladet og oplyser, at det drejer sig om omkring 2000 kr, som borgmesteren skylder.

Derfor ringede vi til borgmester Ole Bjørstorp fra Ishøjlisten.

- Hej Ole, jeg ringer angående noget partiskat, som du ikke har betalt.

- Okay. Det ved jeg ikke noget om. Det kan da godt være at jeg skulle det, siger Ole Bjørstorp.

- Du er blevet rykket ad flere omgange for at få dig til at betale i omegnen af 2000 kroner.

- Jamen, så betaler jeg da bare det. Det er der ikke noget problem i, fortæller borgmesteren.

'Forbi min næse'

Borgmesteren skal betale 'to procent af borgmesterlønnen' til en valgpulje, men Ole Bjørstorp har ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke betalt for seks uger i begyndelsen af 2021.

Nu lyder det dog som om, at den 75-årige borgmester, der forlod Socialdemokratiet og stiftede Ishøjlisten i februar, vil betale til rivalernes valgkamp.

- Det lyder da godt. De har bare rykket dig tre gange. Hvorfor har du ikke betalt?

- Det er så gået forbi min næse, men det er der ikke noget problem i.

- Så du sender altså 2000 kroner i den socialdemokratiske kasse til valgkamp for dit medlemskab 1. januar - 12. februar 2021?

- Jeg vil gerne have det nøjagtige beløb, men hvis det er ca 2000, så er det okay.

- Du har modtaget beløbet ad tre omgange.

- Nå, men der kommer så meget ind, der går andre steder hen, end det jeg ser. Men jeg har intet problem med det.

- Vi er her jo for at hjælpe.

- Jeg vil gerne have beløbet.

- Det siger jeg til Socialdemokratiet, og så får du endnu en rykker.

- Tak for det, siger Ole Bjørstorp.

Ekstra Bladet har herefter kontaktet Socialdemokratiet i Ishøj, som oplyser, at de nu sender endnu en rykker til borgmester Ole Bjørstorp.

Regler om partiskat § 16 Partiskatregel for øvrige tillidshverv Alle, der varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, betaler partiskat. Beløbet opkræves af foreningens kasserer og indsættes i valg- og informationspuljen. Partiskatten udgør 3% af bruttobeløb, der udbetales til vedkommende som løn, tabt arbejdsfortjeneste, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet. Dog skal borgmesteren, kun betale 2% af borgmesterlønnen. Kilde: Vedtægter Socialdemokratiet Ishøj Vis mere Vis mindre

Ulovlige bilture

Ekstra Bladet afslørede i 2020, at den daværende socialdemokratiske borgmestere Ole Bjørstorp brugte en tjenestebil ulovligt ifølge Ankestyrelsen.

I udgangspunktet brød borgmesteren loven, hver gang han selv kørte i en tjenestebil mellem privaten og arbejdet.

Ekstra Bladet dokumenterede, at Ole Bjørstorp jævnligt parkerede en skatteyderbetalt VW Golf Sportsvan på villavejen ved sit hjem eller i sin egen indkørsel i Ishøj landsby.

Mistanke om valgfusk

Ekstra Bladet afslørede også mistanke om valgfusk på Vestegnen, som den socialdemokratiske top betegnede som 'uregelmæssigheder' ved oprettelsen af nye medlemmer.