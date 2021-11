Borgmester-brøler: Vil ikke snakke med Ekstra Bladet

Ekstra Bladets inkasso-service er her for at hjælpe, når en borgmester ikke får betalt sine regninger.

For 20 dage siden mindede vi venligt den politiske spids i Ishøj, Ole Bjørstorp om, at han manglede at betale omkring 2000 i partiskat til sit tidligere parti - Socialdemokratiet.

Men pengene er fortsat ikke betalt, og derfor huskede vi den nuværende borgmester på penge-problemet i en stille stund på valgaftenen.

- Jeg ordner det der. Det snakker vi ikke om. Jeg snakker ikke mere med Ekstra Bladet. Det har jeg besluttet, sagde Ole Bjørstorp.

Derfra var det ikke muligt at få flere svar ud af borgmesteren, som er blevet rykket for pengene mere end tre gange.

'Forbi min næse'

Borgmesteren skal betale 'to procent af borgmesterlønnen' til en valgpulje, men Ole Bjørstorp har ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke betalt for seks uger i begyndelsen af 2021.

Da Ekstra Bladet første gang rettede henvendelse, lød det som om, at den 75-årige borgmester, der forlod Socialdemokratiet og stiftede Ishøjlisten i februar, ville betale til rivalernes valgkamp.

Ulovlige bilture

Ekstra Bladet afslørede i 2020, at den daværende socialdemokratiske borgmestere Ole Bjørstorp brugte en tjenestebil ulovligt ifølge Ankestyrelsen.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

I udgangspunktet brød borgmesteren loven, hver gang han selv kørte i en tjenestebil mellem privaten og arbejdet.

Ekstra Bladet dokumenterede, at Ole Bjørstorp jævnligt parkerede en skatteyderbetalt VW Golf Sportsvan på villavejen ved sit hjem eller i sin egen indkørsel i Ishøj landsby.

Mistanke om valgfusk

Ekstra Bladet afslørede også mistanke om valgfusk på Vestegnen, som den socialdemokratiske top betegnede som 'uregelmæssigheder' ved oprettelsen af nye medlemmer.

