Borgmester corona-udskammer unge: Brød selv anbefalinger til danse-fest

Har de tabt hovedet?

Odenses borgmester, Peter Rabhæk Juel (S), langer kraftigt ud efter sine unge bysbørn oven på rapporter om adskillige fester og forsamlinger på mere end fem i den fynske hovedstad.

- Jeg håber, at de unge og især deres forældre er opmærksomme på, hvad de går og laver, siger han til TV 2 søndag, efter politiet har fortalt om udkørsler til fester i bl.a. Vollsmose, hvor coronasmitten er steget voldsomt.

Borgere i Vollsmose fortæller, at der bliver slækket på restriktionerne

Efter smitteudbrud: To skoler lukkes på ubestemt tid

- Man tænker, om de har tabt hovedet. Det er et rigtig uheldigt signal, de sender med det her. De kan jo godt tælle til fem, lyder det fra borgmester Rabæk Juel om det nuværende forsamlingsforbud på mere end fem offentlige steder.

Odense har været ramt af en eksplosion i incidensen i særligt bydelen Vollsmose, og det er efter Fyns Politis afrapportering om fester i denne bydel, at Peter Rabæk Juel nu reagerer.

Men måske har de unge odenseanere bare ladet sig inspirere af borgmesterens egen fortid med myndighedernes fest-anbefalinger.

Smitte-eksplosion i Vollsmose

Dansede og sang

Sidste efterår var Peter Rahbæk Juel nemlig selv genstand for en mindre fynsk shitstorm, efter han sås på flere videoer til en tætpakket bryllupsfest, hvor hundredvis af gæster dansede og sang til en surprise-koncert med bandet Aqua.

Koncerten var en del af underholdningen ved et kæmpe bryllup mellem Odense-restauratøren Thomas Pasfall og Maria Giørtsz-Behrens.

Brylluppet var arrangeret som såkaldt 'white party', hvor alle troppede op i hvidt - herunder borgmesteren og hans hustru.

Forsamlingsforbuddet gik i september ved 100 mennesker. Der ses dog langt flere mennesker på videoerne. Men netop til bryllupper andre fester var grænsen dengang 500.

Alligevel brød borgmester Peter Rahbæk Juel med myndighedernes anbefalinger ved netop Aqua-koncerten.

Dengang som nu var afstandskravet nemlig to meter ved aktiviteter med kraftig udånding som dans og sang. En anbefaling, der blev tydeligt overskredet ved festen.

Borgmesterens opførsel til brylluppet blev hurtigt genstand for stort drama, da Peter Rahbæk Juel få dage efter brylluppet lukkede ned for netop koncerter og festivaler som følge af stigende smitte.

- Vi har aflyst Generator-festival, og så er det også meget vigtigt at få sendt det budskab, at alle og især unge får holdt reglerne med afstand, håndsprit, håndhygiejne, mundbind og så videre. Det er nu, vi skal stå sammen for at få smittetrykket ned igen, sagde Rahbæk Juel på facebooksiden MitOdense.

Den danseglade borgmester forsvarede sig efter brylluppet med, at han blev taget på sengen af surprise-festen:

- Jeg er inviteret som privatperson, og så må jeg have tillid til de rammer, jeg træder ind i. Det kan jeg ikke styre hverken som borgmester eller privatperson, lød det i september til TV2 Fyn om den pludseligt opståede koncert, som Peter Rahbæk Juel dog deltog aktivt i.

Ekstra Bladet ville gerne høre, hvordan Peter Rahbæk Juel ser på sin egen historik med at overskride myndighedernes anbefalinger, når nu han er ude med kraftige reprimander mod sine unge borgeres brud på corona-restriktionerne.

Men han har ikke ønsket at kommentere, oplyser Odense kommune.