Borgmester: Derfor er jeg sygemeldt

Siden april måned har Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL) været sygemeldt som følge af sagen om en voldtægt, der skulle have fundet sted i hendes lejlighed.

Siden er det blandt andet kommet frem, at borgmesteren under sin sygeorlov har serveret øl og mad på Tunø Kro, og det har fået blandt andet Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og de konservative til at sætte spørgsmålstegn ved sygemeldingen.

Borgmester bekræfter: Havde seksuelt forhold til tiltalt

I dag under retssagen kommenterede Ninna Hedeager Olsen for første gang sin sygdom, da hun blev spurgt om, hvorfor det var nødvendigt med så lang en sygemelding.

- Jeg har det bedre nu og føler snart at kunne vende tilbage, forklarede Ninna Hedeager.

- Det er mange ting, der påvirker mig. Både selve episoden. Men også på mange måder hvordan (forurettede, red.) har haft det. Alle de stressfaktorer omkring det. At se sit privatliv i offentligheden og mange andre ting, sagde hun-

Det kom også frem, at borgmesteren som følge af sagen har været til psykolog ti gange.

Ifølge en lægeerklæring, som Ninna Hedeager har fremlagt til Københavns Kommune, vil hun være uarbejdsdygtig frem til 25. september. Det er samme dag som det næste retsmøde i sagen.

Borgmesteren Ninna Hedeager har i forbindelse med sagen anmodet om få 15.000 kroner i erstatning for psykologerklæringer

Skæpper i kassen

Det skæpper i øvrigt rigtig godt i Enhedslisten Københavns partikasse, at Ninna Hedeager Olsen har været sygemeldt.

Under fraværet har partifællen Karina Vestergård Madsen nemlig siden 27. april været stedfortrædende borgmester - og det betyder, at Enhedslisten i øjeblikket modtager partiskat fra dem begge.

Partiet opererer nemlig med et princip om, at lønnen i organisationen skal svare til gennemsnitslønnen for faglærte arbejdere i København - resten tilfalder partikassen.

I praksis betyder det, at der ryger 22.560 kroner ned i partikassen pr. borgmester om måneden - så i alt når Enhedslisten at få 101.520 ekstra kroner i kassen som følge af Karina Vestergård Madsens løn.

Herudover kommer naturligvis, at Ninna Hedeager Olsen med sin fulde løn lægger det samme beløb, så man i alt når over 200.000 kr. i løbet af fire en halv måned.