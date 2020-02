Borgmester erkender regelbrud på lukket møde

Ikke nok med at tjenestebilen har holdt derhjemme, den er også blev brugt til at køre til politiske møde, har Ole Bjørstorp erkendt i denne uge

Mens borgerne i Ishøj venter på en fornuftig forklaring, så er borgmester Ole Bjørstorp gået en smule til bekendelse over for sine folkevalgte kolleger.

På et lukket møde tidligere på ugen i Økonomi- og planudvalget i Ishøj Kommune erkendte den mangeårige borgmester, at han har taget kommunens tjenestebil til partiarrangementer.

Det oplyser mødedeltagere over for Ekstra Bladet.

Kilderne fortæller, at Ole Bjørstorp først forsøgte at benægte kørslen til partimøder, da han blev spurgt direkte af mødedeltagere.

Efter lidt tid indrømmede han dog kørslen til møder i Socialdemokratiet. Møder som det på ingen måde er skatteborgerne i Ishøjs opgave at betale befordring til.

Ekstra Bladet har afsløret, hvordan tjenestebilen har fast plads i indkørslen eller på villavejen i Ishøj Landsby, hvor socialdemokraten bor. Men borgmesteren har hidtil fastholdt, at den kun holdt hjemme hos ham selv, når der var en lovlig grund til det.

Bykonge afsløret: Skattebetalt bil til hjemmet

Denne forklaring tror de færreste i Ishøj og omegn dog på. Ekstra Bladet har da også dokumenteret, at bilen i fem tilfælde i januar holdt parkeret på hjemmeadressen natten over.

Ole Bjørstorp forsøgte også først at stikke Ekstra Bladet en sang fra de varme lande om hans kørsel til en vielse på rådhuset en lørdag formiddag. For rullende kamera sagde han, at han var kørt i sin egen bil.

Men denne påstand kunne Ekstra Bladet tilbagevise på stedet, da vores fotodokumentation klart viser, at han kørte i kommunens Golf den pågældende lørdag.

- Selvfølgelig kunne jeg have brugt den anden. Det er klart. Det regner jeg med, at man finder en løsning på, sagde Ole Bjørstorp.

Du kan se konfrontationen herunder, ellers læse den nederst i artiklen.

Ekstra Bladet har også beskrevet, hvordan borgmesterens uregelmæssige brug af bilen strider imod de juridiske anbefalinger, han har fået af sin egen administration.

'Overtrædelse af forbuddet mod privat brug af kommunens tjenestebil vil kunne medføre påtale og andre sanktioner fra tilsynsmyndigheden og ikke mindst særdeles skadelig kritik af kommunens adfærd,' lød det i et fortroligt juridisk notat i 2016.

Borgmester advaret mod privat kørsel i fortroligt notat

Ikke desto mindre kørte borgmesteren lystigt videre og parkerede bilen derhjemme.

Ankestyrelsen er nu gået ind i sagen, og kommunen har meddelt, at tjenestebilen bliver holdende på rådhuset.

Ole Bjørstorp har ikke besvaret Ekstra Bladets gentagende henvendelser om sin erkendelse på det lukkede møde.

Mørkelagt møde

På tirsdag skal borgmesteren endnu engang forklare sig over for Ishøjs lokalpolitikere. Denne gang i byrådet.

Det sker, fordi medlemmerne i økonomi- og planudvalget ikke var tilfredse med Ole Bjørstorps forklaring under ugens møde.

Men mødet, der finder sted på tirsdag den 4. februar, vil ske, uden at Ishøjs borgere kan se og lytte med.

Borgmesteren har nemlig besluttet, at hans redegørelse nummer to i sagen skal ske for lukkede døre. Dertor er også de bilag, han har lagt frem op til mødet skjult for offentligheden.

Venstres Lennart Hartmann Nielsen er utilfreds med lukketheden om tjenestebilen og borgmesterens tvivlsomme brug af den.

- Det er borgmesterens lod at sætte en sag på en lukket dagsorden, siger han, og forklarer, at han stillede sig undrende over for lukketheden allerede under mødet i økonomiudvalget.

- Allerhelst så ville jeg bare gerne have, at borgmesteren fuldt erkendte, at han har gjort, som han har gjort i den her møgsag. Og fik den afsluttet. Om det så er ved Ankestyrelsen eller skattevæsnet, det er uklart.

- Alle ved jo, at den bil har været brugt i større eller mindre omfang til kørsel, som han ikke har været berettiget til, siger Lennart Hartmann Nielsen.

Bilerne skal mærkes

Under ugens lukkede møde blev det besluttet, at alle kommunens biler - inklusive den Ole Bjørstorp har trillet rundt i - nu skal forsynes med kommunens våbenskjold.

Det blev besluttet for at sikre, at alle biler bliver brugt korrekt. Med andre ord så borgerne i Ishøj tydeligt kan se, hvis en tjenestebil er på afveje i privat kørsel.

Der skal desuden nu laves klarere regler for kørsel med taxi og kørselsgodtgørelse i egen bil.

Dokumentation: Bjørstorp holder hjemme Ole Bjørstorps Golf holder 3. januar på hans villavej. Foto: Privat 7. januar bakker Ole Bjørstorp bilen ud af sin indkørsel. Foto: Jonas Olufson I lørdags den 18. januar triller Ole Bjørstorp fra sin hjem mod en vielse på rådhuset. Foto: Anthon Unger Da vielsen er overstået sidst på formiddagen kører borgmesteren hjem igen. Her ses han ved bilburet på rådhuset. Foto: Kenneth Meyer I går morges den 23. januar triller Ole Bjørstorp igen ud af indkørslen. Destination: Rådhuset. Foto: Anthon Unger