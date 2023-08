Borgmester foran tysk spahotel: - Vi er kommet nærmere hinanden

Byrådet i Guldborgsund skal spare over 100 millioner i budgettet. Så de har lagt ud med at fyre 156.000 af på et 'intensivt budgetseminar' i ... Tyskland. Men fra klokken 17 var de ingen steder at se. Da de dryssede hjem i mørket med røde kinder og godt humør, mente borgmesteren, at det var penge godt givet ud

ROSTOCK, TYSKLAND (EKSTRA BLADET): Mens natten falder på i Tyskland, er Guldborgsunds byråd på vej tilbage på deres 156.000 kroner dyre spahotel.

Her har de indlogeret sig fra tirsdag til onsdag for at finde budgetbesparelser for op mod 100 millioner kroner. Men allerede klokken 17 tirsdag var de pist væk fra deres mødelokale.

Fem-seks timer senere er de på vej tilbage igen. Længere nede ad gaden kan man høre grupperne, der har 'været ude at se deres samarbejdsby Rostock'.

Betaler våde varer selv: - GODNAT

Nogle går direkte til køjs, mens andre tager et pitstop oppe på Radissons syvende etage, hvor byrødderne lige kan nå en sidste omgang i tagbaren.

Da Chris Veber fra lokallisten Dit Guldborgsund indfinder sig på gangen klokken 23.30, fortæller han stolt Ekstra Bladets reporter, at han har betalt aftenens våde varer selv.

- Og det har vi alle faktisk, siger han og afslutter med et stort og glædeligt ‘GODNAT’.

Også DF’s René Christensen er i strålende humør, da han trasker ind på hotellet i en mindre gruppe.

Humøret står i skærende kontrast til de borgere, der 17 timer tidligere stod med protestskilte og gule veste i Gedser, da lokalpolitikerne forlod Danmark tirsdag morgen.

- Byrådet skulle være gået foran oghave sagt 'vi sparer også'. Jeg tror, der er rigtig mange, der tænker, at det er et meget forkert signal, lød det tirsdag fra en af de demonstrerende borgere. Foto: Per Rasmussen

Borgmester: - Nærmere hinanden

Og selvom politikerne var buret inde i et mødelokale indtil sent på eftermiddagen, så afslører kinderne på bl.a. den socialdemokratiske borgmester Simon Hansen og eksborgmester John Brædder fra Guldborgsundlisten, at de formentlig nåede at nyde en smule af aftensolen, efter at de lagde sparekniven i et af hotellets mødelokaler klokken 17.

For ude på fortovet er kinderne røde og humøret højt - og det kan Ekstra Bladets røde mikrofon ikke ødelægge, da gruppen kommer nærmere.

- Det har været en god dag. Vi har fået drøftet rigtig mange ting, siger borgmester Simon Hansen og stopper op, mens Brædder og resten af flokken sætter det lange ben foran.

- I virkeligheden er vi vel kommet nærmere på hinanden, i forhold til hvordan budgettet i Guldborgsund skal se ud i fremtiden.

Kan spare mere i Tyskland

En tredje i selskabet vil ikke svare på, om de har kunnet finde nogle ekstra besparelser, nu hvor de jo tog til udlandet, så de kunne komme i mål med budgetlægningen.

- Nu er vi jo slet ikke færdige endnu, vel, lyder det.

Heller ikke borgmesteren vil svare på, om de har fundet nogle besparelser, som de ikke ville kunne have fundet derhjemme.

Guldborgsund Kommune havde ifølge borgmester Simon Andersen købt en såkaldt konferencepakke ifm. politikernes ophold. Foto: Per Rasmussen

- Jeg synes da i hvert fald, at vi også har vendt forskellige løsningsmodeller i dag, som forhåbentlig kan danne grobund for et rigtig godt budget i fremtiden. De diskussioner skal vi jo fortsætte i morgen, og jeg håber, at vi kan komme det ENDNU nærmere.

Afviser historien - igen

Simon Hansen har tidligere forsvaret beslutningen om at brænde 156.000 kroner af på et 4-stjernet spahotel i Tyskland.

Og det forsvarer han også her fra fortovet i Rostock, mens flere af hans kolleger nu sidder og drikker fadøl i hotellets rooftop bar.

- Havde vi brugt det samme beløb derhjemme, havde I også kritiseret os for det.

Men I ville jo aldrig kunne komme op på 156.000 derhjemme …?

- Jo, det ville vi ...

Så kunne I jo sove hjemme derhjemme, have spist sandwich …

- Så ville du være utilfreds over, at vi havde fået en middag, inden vi kørte hjem, for så kunne vi jo bare have spist derhjemme, forsvarer han sin beslutning om at rejse udenlands.

- Jeg lytter mig faktisk til, når jeg taler med borgerne i kommunen, de kan faktisk godt forstå, at vi har brug for lige at tale sammen om budgettet og borgernes ve og vel.