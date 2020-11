Borgmester frygter mytteri

I dag fra klokken 15 er der mulighed for, at du kan få svar på dine spørgsmål om retningslinjerne i Nordjylland, når politidirektør Anne Marie Roum Svendsen fra Nordjyllands Politi chatter med læserne her på eb.dk.

Frederikshavns borgmester, Birgit Hansen (S), efterlyser svar og klare retningslinjer til borgerne fra de centrale myndigheder efter nedlukningen af syv nordjyske kommuner.

Alternativt kan nordjyderne - trods deres kampgejst - reagere med mytteri, advarer hun.

Birgit Hansen tilbringer lørdagen med at holde omsætningen op hos de lokale butikker.

Hendes mand, René Uldahl, mener dog ikke, at det bør tage overhånd.

– Vi behøver ikke holde hånden under dem alle sammen, indskyder han.

Birgit Hansen understreger, at de syv nordjyske kommuner er blevet pålagt et stort ansvar.

– Jeg får 10 spørgsmål i timen fra borgere og erhvervsdrivende, som lige nu er havnet i orkanens øje, siger borgmesteren, der ikke føler sig bevæbnet med tilstrækkelige svar fra de centrale myndigheder.

– Vi har en god nordjysk kampgejst. Ingen sulter. Vi har tag over hovedet. Vi skal nok klare det fysiske og praktiske. Men hvad med det mellem ørerne på folk? Det mentale hos folk, der er ensomme? Hos de unge?

– Der er en høj kampgejst hos nordjyderne. Men også mange spørgsmål. Hvad med delebørn? Hvad er kritiske funktioner? Må man besøge syge familiemedlemmer?

– DI og Dansk Erhverv må også på banen for deres medlemmer. Hvis ikke vi får svar, så vil folk selv søge grænser af. Den første uge skal nok gå. Men jeg håber vi undgår mytteri, når vi kommer fire uger frem, siger hun.

Katastrofe

Mogens Lassen, selvstændig pølsemand i Frederikshavn gennem 45 år. Foto: René Schütze

Mogens Lassen, selvstændig pølsemand i Frederikshavn gennem 45 år:

– Folk bliver bange. Det er en katastrofe for minkavlerne. Man kan se hen ad gågaden, at det allerede har haft effekt. Jeg kan godt frygte for julehandlen.

– Jeg undrer mig over, at netop de syv kommuner er blevet lukket. Aalborg ligger lige i baghaven – og de har også minkavlere. Nogle tænker, at det er fordi Mette Frederiksen er valgt i Aalborg, siger han.

Alt er aflyst

Vi går glip af alt det sjove, mener Nancy Oling (tv.) og Emilia Ryesgaard. Foto: René Schütze

Nancy Oling og Emilia Rysgaard. Begge 16 år, fra Frederikshavn:

– Der er ikke så meget at lave. Det vi interesserer os mest for, går vi glip af. Alle elevfester, sport og fritidsinteresser er aflyst, siger Emilia Rysgaard.

– Ja, alt det sjove. Det er svært at være sammen med vennerne. Man kan ikke besøge hinanden og spise sammen, supplerer Nancy Oling.

Nervøs for julehandlen

Jakob Kristensens tøjbutik åbnede i oktober. Hans medarbejder, som bor i Aalborg, kan ikke krydse kommunegrænsen. Foto: René Schütze

Jakob Kristensen, butikschef Tøjeksperten Frederikshavn, som åbnede 1. oktober:

– Min medarbejder, som bor i Aalborg, må ikke komme på job. Jeg er usikker på, hvad der sker.

– Hele vores julehandel skulle i gang med Black Friday. Og der kommer nok ikke så mange mænd ind, som pludselig har opdaget, at de skal have en ny skjorte til julefrokosten. Til gengæld har jeg solgt en del kalendergaver og julegaver fredag og lørdag, så måske er folk tidligt ude, fordi de frygter endnu mere nedlukning.

Det nytter ikke at fokusere på det som ikke kan lade sig gøre. Vi skal omstille os, lyder det fra ejeren af Intersport i Frederikshavn. Foto: René Schütze

Kasper Kristensen, indehaver Intersport Frederikshavn:

– Vi skal tænke positivt og omstille os. Det nytter ikke at fokusere på alt det, som vi ikke kan nu. Når idrætsaktiviteterne er lukket ned, så skal jeg ikke prøve på at sælge badedragter og badmintonketsjere. Men så kan vi sælge løbesko eller vandrestøvler.

– Vi facetimer med vores kunder og tilbyder gratis levering af varer i hele kommunen. Hvis nogle foretrækker, at komme uden for normal åbningstid, hvor der ikke er andre kunder, så aftaler vi gerne det. Når krisen rammer, så tvinger det os til at tænke anderledes.

– Vi står faktisk stærkere end i marts, fordi så mange danskere holdt ferie i Nordjylland. Vi havde en fantastisk god sommer. Jeg er mest bekymret for de unge mennesker, som rammes på deres sociale muligheder.

