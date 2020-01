Borgmester-gakgak: Brugte tusindvis af kroner på pral

Der er ingen grund til at sætte sit eget lys under en skæppe.

Sådan syntes den socialdemokratiske borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, at tænke, da han i december måned kunne donere 18.244 tokroner - altså, 36.488 kroner - fra modeljernbanetoget på Aarhus Hovedbanegård til velgørenhed.

Foruden en lynhurtig pressemeddelelse, lagde borgmesteren også en video på Facebook, hvor han fortalte om den gode gerning, han havde udført.

Dén video får nu kritik, skriver stiften.dk.

Dobbelt-op på pral

For donationen på godt og vel 36.000 kroner, som gik til udsatte børn og unge, har kostet borgmesteren et sted mellem 58.000 og 70.000 at gøre opmærksom på via Facebook, skriver Berlingske, der har hentet tallene fra Facebooks åbne reklamelister.

Det vil sige, at borgmesteren har brugt næsten dobbelt så meget på at prale om de indsamlede donationer, end selve indsamlingen gav.

Det skulle angiveligt være Bundsgaard selv, der har betalt for reklamen.

Mange penge

En af de organisationer, der har fået andel i donationen, er Bedre Barsel. Her er der ifølge Berlingske stor utilfredshed med, at borgmesteren har haft den store pengepung fremme for at promovere uddelingen af pengene.

- De penge kunne da være kommet nogle små organisationer til gode, hvis han bare havde delt dem ud i stedet. 60.000 kroner er rigtig mange penge for os, der laver socialt arbejde, siger Louise Cathrine Nørmark, der er medstifter af Bedre Barsel.

Ekstra Bladet følger sagen og forsøger at få en kommentar fra Jacob Bundsgaard.