Borgmester: Halvdelen af Kyivs indbyggere har forladt byen

Halvdelen af befolkningen i den ukrainske hovedstad, Kyiv, har forladt byen i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

Det siger Kyivs borgmester, Vitali Klitschko, torsdag.

- Vores information viser, at hver anden Kyiv-indbygger har forladt byen.

- Lidt under to millioner har forladt byen indtil videre. Men Kyiv er samtidig blevet omdannet til et fort. Enhver gade, enhver bygning og enhver kontrolpost er blevet styrket, lyder det fra den tidligere professionelle bokser.

Ifølge den tyske hjemmeside citypopulation.de var der sidste år omkring 3,5 millioner indbyggere i Kyiv og byens forstæder.

Russiske styrker har nærmet sig hovedstaden siden invasionens start for godt to uger siden. Invasionen blev indledt natten til torsdag den 24. februar.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er russiske soldater i kampvogne torsdag nået frem til den nordøstlige udkant af Kyiv.

I alt er over to millioner personer flygtet ud af Ukraine, siden Rusland invaderede landet. Derudover er mange flygtet internt.

Et godt stykke over halvdelen af de flygtede er taget til nabolandet Polen.

Den polske grænsevagt oplyste torsdag, at 1,43 millioner mennesker er kommet til Polen fra Ukraine, siden invasionen begyndte.

Der er cirka 44 millioner indbyggere i Ukraine. Det vil derfor sige, at næsten hver 20. ukrainer er flygtet ud af landet under den igangværende krig.