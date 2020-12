Borgmester i åben kommune: Så luk dog hele Danmark!

Fra og med fredag 11. december bliver 69 ud af 98 kommuner i Danmark omfattet af restriktioner, der lukker blandt andet restauranter, idræt og kultur helt ned.

En af de 29 kommuner, der går fri, er Brønderslev Kommune. Den grænser op til Aalborg, der fra fredag er en af de lukkede kommuner. Med 23 bekræftede smittetal de seneste syv dage ligger Brønderslev Kommune helt i bund.

SSI anbefaler: Genovervej julerejser på tværs af landet

Alligevel er kommunens borgmester rystet over, at regeringen og myndighederne ikke vælger at gøre restriktionerne landsdækkende fra starten.

- Jamen velkommen til. Jeg synes, at de skulle gøre det landsdækkende, nu de alligevel er i gang, og det kan ikke gå hurtigt nok, siger borgmester Mikael Klitgaard (V), da Ekstra Bladets journalist ringer.

- Hvorfor det?

- Vi ser, at smittetallet stiger, så gør dog noget i hele landet. Da Nordjylland var lukket ned, der gik vi til befolkningen og sagde: Fald nu til ro og lad være med at holde fest. Det virkede. Vi fik bekæmpet smitten.

- Vi følger selvfølgelig restriktionerne, men jeg synes det ville være klogt at tage alle under én kam. Det kan ikke gå hurtigt nok, siger han.

Borgmester i Kolding: Vi holder vejret

Jørn Pedersen. Arkivfoto: Ole Frederiksen

Kolding Kommune går indtil videre fri, men grænser op til både Fredericia og Vejle, der fra fredag klokken 16 omfattes af restriktionerne.

Ekstra Bladet fanger borgmesteren i Kolding Kommune over telefonen, mens han er på jagt.

- Vi ånder ikke lettet op, vi holder vejret. Det er marginaler, der gør, at vi ikke er med. Vi kan lige så godt ryge med om et par dage, siger borgmester Jørn Pedersen (V).

Kommunen har de seneste syv dage haft i alt 105 bekræftede tilfælde.

- Mest af alt har jeg ondt af de kommuner, der lukker ned og af de borgere og virksomheder, der rammes, siger han.

Samtidig sender borgmesteren en opfordring til sine egne borgere.

- Jeg opfordrer dem til at passe maksimalt på, så vi ikke også bliver lukket ned. Jeg håber på, at vi snart får nogle positive nyheder med vaccinerne, siger Jørn Pedersen.

Borgmester i Kerteminde: Glad for lokal nedlukning

Foto: Socialdemokratiet

I Kerteminde Kommune er borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) tilfreds med, at man ikke lukker alle landets kommuner.

Kerteminde grænser op til Odense Kommune, der er omfattet af restriktionerne.

- Det er det her, vi har efterspurgt, nemlig at man kan lukke ned lokalt, alt efter hvor smittetrykket er. Om tre uger kan vi være en af dem, og så kan en anden gå fri. Sådan er det. Jeg er helt tryg ved myndighedernes anbefalinger, siger han.

Kommunen har haft 33 smittetilfælde de seneste syv dage.

- Hvordan forholder du dig til eventuelle besøg fra danskere fra lukkede kommuner?

- Det er op til folk selv. Jeg håber rigtig meget, at folk hører efter anbefalingerne. Det er den eneste måde, vi kan hjælpe hinanden igennem det her på, siger Kasper Ejsing Olesen.

Fitnessboss afviser snydetendens: En storm i et glas vand

Borgmesteren uddyber, at han netop har holdt møde med den daglige leder fra et motionscenter, som har besluttet sig for ikke at tage imod medlemmer udenfor kommunen.

- Det er det eneste rigtige, hvis vi vil tilbage til at leve frit igen. Vi må hanke op i kraverne på os selv, mener han.