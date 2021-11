Borgmester i kæmpe julegave-bommert

2200 ansatte i Københavns Kommune fik i 2020 en skattefri julegave, men problemet er bare, at den ikke var skattefri, og nu risikerer de en regning for en gave, som de aldrig har brugt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Der er intet som en god skattefri julegave fra sin arbejdsgiver.

Et klap på skulderen i en hård tid, og det var også, hvad Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune forsøgte sig med i 2020. Men det gik helt galt.

I en pressemeddelelse meldte Cecilia Lonning-Skovgaard, at den aflyste julefrokost betød, at hun i stedet for var klar med gavekort til de ansatte.

'Gaven kommer i form af et elektronisk gavekort på 150 kroner, som medarbejderne frit kan bruge ud fra en lang liste af aktiviteter i oplevelsesindustrien, der er tilknyttet gavekortet', lød det.

Og så kom den afgørende sætning i bunden. 'Gavekortet er ikke skattepligtigt'. Problemet er bare, at det ikke passer.

Skattestyrelsen bad nemlig kommunen om at lønindberette gavekortene, så modtagerne kom til at betale skat af disse. Og det er netop blevet stadfæstet i Landsskatteretten. Årsagen er, at gavekort efter mangeårig praksis sidestilles med kontanter og derfor ikke kan gives.

Og det er netop blevet stadfæstet i Landsskatteretten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det skulle have været en julegave, men endte med store problemer. Foto: Jan Sommer.

Absurd

Ekstra Bladet har talt med chefkonsulent & skatteekspert hos BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henning Boye, der oplyser, at de enkelte medarbejdere nu ender med en regning. Også selv om de ikke har brugt gavekortet.

- Det er jo absurd, men reglerne er skruet sådan sammen, at gavekort sidestilles med løn. Derfor er det mest ironiske, at en del af medarbejderne nu ender med en skatteregning for et gavekort, som de måske aldrig har fået brugt.

- Erfaringerne viser, at en stor del af udstedte gavekort aldrig bliver indløst. Og dem, der rent faktisk har brugt gavekortet, ville måske have takket nej til det, hvis de havde vidst, at der fulgte en skatteregning i kølvandet på gaven, siger han til Ekstra Bladet.

Dyr fornøjelse

Samtidig oplyser han, at det bliver en dyr fornøjelse for kommunen, hvis de skal betale tilbage. Det skal nemlig gøres med løntillæg, som der også skal betales skat af, så for at dække en skat på måske 75 kroner skal kommunen altså udbetale op mod 150 kr.

- Det er i mine øjne en afgørelse uden vindere. Ikke engang for Skattestyrelsen er det en sejr. Alle tænker jo, at det er at gå i små sko, at kræve skat af gavekort på 150 kr., og at myndighederne burde bruge deres kræfter på større sager. Derfor får de ingen som helst goodwill ud af sådan en sag.

- Jeg forstår ikke, hvordan kommunen kunne love sine ansatte, at gavekortet var skattefrit. Et hurtigt opkald til en erfaren skatterådgiver ville have afsløret, at skattemyndighederne ikke accepterer den slags, lyder det fra Henning Boye.

Ekstra Bladet har også talt med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der har sendt en række skriftlige citater fra ressourcedirektør Jeppe Bøgh Andersen.