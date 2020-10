Borgmester i modvind: Undskyld jeg klappede jer i røven

Borgmester i Faxe Kommune, Ole Vive (V), havde egentlig besluttet sig for 'at holde sin kæft'. Men så ombestemte han sig og meldte sig på banen i den danske #metoo-debat med en udmelding, der har sat ild i Twitter.

I et opslag kommenterer han, at Morten Østergaard har meldt sig syg fra Folketinget oven på sin afgang som leder for Radikale Venstre.

'Hvis det her er den nye mandetype, så er jeg glad for at være af den gamle årgang,' skriver borgmester Ole Vive.

I samme tweet undskylder Ole Vive til de personer, 'han har klappet i røven' og meddeler desuden til dem, der 'stak ham en flad', at de 'er kvit'.

Tweetet er et par dage gammelt og fik i første omgang ikke den store opmærksomhed fra borgmesterens knap 100 følgere, men der er pludselig kommet fut i kedlerne, efter at flere prominente Twitter-brugere er begyndt at dele og kommentere det.

Og borgmesterens udmelding om mandetyper, numseklap og lussinger møder alt andet end medvind.

Kæmpe problem

'Problemet i en nøddeskal,' skriver Anja Jensen, der er næstformand i HK Privat.

'Ja, vi har et kæmpe problem med sexisme. Ja, vi har brug for en kulturændring. Og ja, problemet findes tydeligvis også i Faxe kommune. Hvis du er i tvivl så læs hvad borgmesteren i Faxe skriver her,' skriver Nikolaj Villumsen, der er Enhedslistens EU-parlamentsmedlem.

'Det er alligevel sjældent, man ser borgmestre med så primitive udsagn. Hvor må det være pinligt at have den repræsentation,' skriver tidligere fodbolddommer Kenn Hansen.

'Ham her er borgmester i Danmark.... Kan vi sørge for han ikke er det efter d. 16 november næste år? Eller faktisk bare afsætter med det samme,' skriver Silas Lønborg, der er byrådskandidat for SF i Odense Kommune.

Venstre: Upassende

Frustrationen er til at spore i Venstre, da Ekstra Bladet ringer onsdag morgen for at få en kommentar til sagen.

'Ole Vives kommentar er upassende, og afspejler på ingen måde Venstres holdning til sexisme. Det må derfor stå for helt egen regning, når Ole Vive udtaler sig på den måde', lyder det fra Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen.

Borgmester har travlt med corona

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet borgmesteren om, hvad 'den nye mandetype' er. Vi ville også gerne have spurgt til de episoder, hvor borgmesteren angiveligt har klappet nogen i røven og fået en flad.

Men Ole Vive meddeler til Ekstra Bladet, at han ikke har tid til et interview på grund af 'den alvorlige situation med markant stigende smitte af corona i hans kommune'.

Han erkender dog i en kort kommentar, at hans udtalelse kan misforstås.

'Jeg har forsøgt at blande mig i debatten med humor. Det var klodset og kan misforstås. Og jeg vil derfor gerne understrege, at det selvfølgelig ikke er i orden at opføre sig krænkende og upassende overfor andre,' skriver Ole Vive til Ekstra Bladet.