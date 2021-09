Borgmester i opråb

Det har vakt opsigt i Fredericia Kommune, at en blot tiårig dreng står til at blive udvist til Thailand, hvor ingen har forældremyndigheden over ham. Nu sender borgmesteren en appel til ministeren

Onsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan den blot tiårige dreng Guide Nielsen står til at blive udvist af Danmark til Thailand, hvor ingen har forældremyndigheden over ham.

Det skyldes, at hans herboende mosters adoption af ham, som er foregået efter thailandsk lov, ikke anerkendes i Danmark.

Selve adoptionssagen, der har varet i flere år, verserer lige nu ved Ankestyrelsen, men i mellemtiden er Hjemrejsestyrelsen blevet utålmodig. De har indkaldt Guide til et møde i næste uge for at 'etablere et samarbejde om hjemsendelse'.

Og nu går borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist (A), ind i sagen. Han kalder den 'meget ulykkelig' og ærgrer sig over, at det menneskelige aspekt i sagsbehandlingen lader til at være druknet i komplekse love og regler.

- Det virker som en familie, der falder mellem flere forskellige lovgivninger og regelsæt, der ikke tager afsæt i den enkelte borger.

- Jeg er med på, at det er svært at lave love, der passer til alt, men så burde vi i stedet have et system, der vurderer den enkelte borger. Og det håber jeg virkelig, at der er nogen, der vil gøre i den her sag, siger Steen Wrist til Ekstra Bladet.

Borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Steen Wrist understreger, at han ikke vil blande sig i den konkrete sagsbehandling, men grundlæggende ærgrer sig over måden, sager som Guides bliver behandlet på i Danmark. Det fører nemlig til, at der træffes afgørelser, som ikke er bedst for barnet, mener han.

- Det er en familie, der kommer voldsomt i klemme i systemet, og det er meget ulykkeligt. Jeg kender ikke familien personligt, men jeg har et indtryk af en dreng, der trives i skolen og har sine venner og familie i Taulov.

- Det ser ud til, at det ville give rigtig god mening at sætte barnets tarv først og lade dem blive sammen. Det må være barnets tarv, man sætter før alt andet, siger Steen Wrist (A).

- Hvad vil du så gøre ved det som borgmester?

- Først og fremmest vil jeg være med til at bruge min stemme og appellere til ministeren (Mattias Tesfaye, red).

- Jeg vil opfordre systemet og den øverste ansvarlige til at se på, hvordan man behandler den her type af sager, for det er ikke første gang, at nogen kommer i klemme. Jeg håber virkelig, at nogen vil kigge på det her med afsæt i barnets tarv, siger Steen Wrist.