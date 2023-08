Borgmester i Struer sygemeldt

Borgmesteren i Struer Kommune, Mads Jakobsen (V), er sygemeldt med stress på ubestemt tid.

Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Her fremgår det også, at byrådet på torsdag holder et ekstraordinært møde, hvor der vælges en fungerende formand. Vedkommende skal overtage Mads Jakobsens opgaver, mens han er sygemeldt.

59-årige Mads Jakobsen er i gang med sin anden periode som borgmester i kommunen. Han var det første gang fra 2014 til 2017. Og han har været det igen siden 2022.

Mads Jakobsen blev valgt ind i byrådet i 2001. Efter at have været borgmester første gang måtte han se socialdemokraten Niels Viggo Lynghøj overtage borgmesterposten fra 2018 til 2021. Men efter kommunalvalget i 2021 fik Mads Jakobsen posten tilbage.

Venstres gruppeformand i kommunen, Marianne Bredal, bliver ifølge TV Midtvest af Venstres gruppe foreslået til posten som fungerende formand, mens borgmesteren er fraværende.

- Det er selvfølgelig en alvorlig situation. Jeg er ked af det på Mads' vegne, fordi han er syg. Jeg ønsker ham alt muligt god bedring, siger hun til TV Midtvest.

- Det er mit indtryk, at han har truffet beslutningen i tide. Der har ikke været klokkeklare signaler, kun når man kigger tilbage i bagklogskabens lys. Det er kommet som en stor overraskelse for mig, siger Marianne Bredal.

Tidligere i år blev også Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, sygemeldt med stress. Efter seks måneders fravær vendte forsvarsministeren 1. august igen tilbage i jobbet.