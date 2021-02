Borgmester indrømmer: Fik overskydende vaccine

Da Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen (S), omkring årsskiftet fik en vaccine med covid-19, udviste han 'usædvanligt dårlig dømmekraft'.

Det skriver han i et opslag på Facebook fredag aften.

Her erkender borgmesteren, at han i forbindelse med vaccinationer på kommunens plejehjem blev tilbudt en overskydende vaccine, da man havde fået flere vacciner ud af vaccineglassene end ventet.

'Derfor var der overskydende doser, som skulle anvendes indenfor 15 min. efter de blev trukket op. Jeg fik en af disse overskydende vacciner,' skriver han.

Han skriver videre, at det i den pågældende situation for ham ikke virkede forkert, at han modtog en vaccine. Men at det i dag er 'tydeligt for mig, at det var en forkert beslutning, og at jeg skulle have sagt nej tak, da jeg blev tilbudt en overskuds-vaccine,' skriver han.

'Havde kun kort tid'

Han understreger, at han ikke selv har bedt om at komme foran i vaccinekøen, men at man på det tidspunkt vurderede, at folk i samfundskritiske funktioner skulle vaccineres som nogle af de første. Det er siden ændret af Sundhedsstyrelsen.

'Jeg havde kun meget kort tid til at træffe min beslutning og ville i dag have gjort anderledes,' skriver borgmesteren.

Facebook-opslaget kommer i kølvandet på, at Fyens Stiftstidende tidligere fredag afslørede, at borgmesteren havde fået en vaccine, da der kom vacciner til overs i kommunen.

Over for avisen beklager han ikke, at han fik vaccinen, men det har han altså valgt at gøre på Facebook nu.

'At være folkevalgt politiker og borgmester er et tillidshverv. Mit princip har altid været, at man som sådan aldrig bør stå forrest i køen. Det princip har jeg brudt, og det er jeg oprigtigt talt flov,' slutter han.