Borgmester om afvisning af politikere: Uskreven regel i kommuner

I Halsnæs Kommune skal det være slut med, at folketingspolitikere besøger eksempelvis folkeskoler og plejehjem, når de fører valgkamp.

Onsdag har økonomiudvalget i kommunen stemt nye retningslinjer for valgkampe igennem.

Det betyder, at lokalpolitikerne vil afvise folketingspolitikere, der vil besøge offentlige institutioner i de sidste tre uger inden det næste folketingsvalg.

Selv om det har vakt opsigt, er det ikke noget nyt, siger borgmester Steffen Jensen (S).

Han mener, at det er en uskreven regel i flere kommuner.

- Vi har diskuteret det her tema, fordi vi mener, at de uskrevne regler, der er i rigtig mange kommuner, måske lige så godt kan komme ud i lyset.

- Så vi kan få fortalt, hvordan det er smart at føre valgkamp, så man tager hensyn til kommunale medarbejdere og borgere, siger han til Ritzau.

Til TV2 siger folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF), at beslutningen gør hende "harm".

Chefforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch er også bekymret over kommunens nye retningslinjer.

- Det grundlæggende er, at man begynder at røre ved noget fundamentalt i demokratiet - ytringsfrihed og mødefrihed.

- Ytringsfrihed handler ikke bare om, at man for eksempel som folketingsmedlem har ret til at sige, hvad man vi. Det handler jo også om, at man må sige det, hvor man vil, siger Roger Buch til TV2.

Kalundborg, Køge og Mariagerfjord har tidligere meldt ud om lignende tiltag.