Borgmester om garagefup: - Det kan jeg ikke leve med

Hørsholm Kommune speeder nu op for processen og får prioriteret at få ført tilsyn hjemme hos den bygge- og boligansvarlige udvalgsformand, Jan H. Klit. Det sker efter, at Ekstra Bladet gennem de seneste uger har afdækket, hvordan politikeren har mere end almindeligt rod i sin private bebyggelse

Skyerne hænger tungt over Hørsholm, og det skal der nu gøres noget ved.

Det mener i hvert fald den konservative borgmester Morten Slotved.

Det hyperlokale uvejr skyldes, at Ekstra Bladet gennem de seneste uger har afdækket, hvordan kommunens planudvalgsformand Jan H. Klit i årevis ifølge flere kilder ulovligt har anvendt en stor bygning på sin grund som værelse til sine børn under påskud af, at det var en garage.

- Min personlige opfattelse er, at vi politikere alle har et særligt ansvar for at efterleve de retningslinjer, vi har i samfundet og i det hele taget udvise en adfærd, som aldrig må stille kommunen i et dårligt lys. Så, ja – jeg er ærlig talt både irriteret og vred over sager som den aktuelle. Det skal ingen være i tvivl om, lyder det fra borgmesteren, der nu har presset på for, at der kommer ”styr på penalhuset”.

Planudvalgsformand og politikommissær Jan H. Klit har ifølge en række kilder på ulovlig vis benyttet denne påståede garagebygning som teenageafdeling for sine børn - og dermed forsømt at betale en ikke ubetydelig ejendomsværdiskat.

Gør en undtagelse

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, så har borgere gennem flere år igen og igen klaget til både borgmesteren og administrationen, fordi Jan H. Klit påviseligt har overbebygget sin grund, og fordi de altså mente, at han brugte sin garage til beboelse.

Dog uden at det endnu har givet kommunen anledning til at udføre et lovet tilsyn.

Morten Slotved understreger, at besigtigelsen af Jan H. Klits grund ikke er sket, fordi man politisk har besluttet at prioritere kommunens byggesagsbehandling i stedet for at handle på klager over eksisterende byggeri.

Kommunen har således 20 andre sager, som er tilsvarende og ældre end den vedrørende Jan H. Klits private grund, som der heller ikke er fulgt op på, lyder forklaringen.

Men nu vælger kommunen altså at gøre en undtagelse.

- Administrationen har lovet mig, at vi nu tager ud og laver en redegørelse af, hvad det er, der er ude på Jan Klits ejendom og af, hvad det er for bygninger, der er derude. Så nu laver vi jo på den måde en undtagelse, hvor vi siger, at den her, dén bliver vi nødt til at få set på. For jeg kan ikke leve med, at der er så sorte skyer hen over Hørsholm på grund af de her artikler fra Ekstra Bladet, siger borgmesteren.

- Ligner noget beboelse

Ekstra Bladet har i forbindelse med sin dækning ad flere omgange ihærdigt forsøgt at få borgmesteren til at udtale sig i sagen.

Det var dog først, da Ekstra Bladet forleden bragte et billede inde fra bygningen, at borgmesteren kunne lokkes til at tage bladet fra munden.

Det tog ikke Ekstra Bladet mange øjeblikke at finde billeder som dette inde fra Jan H. Klits påståede garage fra 2014. Borgmester Morten Slotved medgiver, at det "ligner noget beboelse".

- Jeg så også billedet, og ja, jeg synes også, det ligner noget beboelse, og for mig er det vigtigt, at der er styr på penalhuset, så derfor er jeg glad for, at administrationen tager det her meget alvorligt og nu sikrer, at der kommer et tilsyn. Det er selvfølgelig vigtigt, at Jan Klit har styr på sit penalhus, og det kommer der så en opfølgning på nu, siger Morten Slotved, der dog understreger, at han lader det være op til kommunens administration at vurdere hvilke forhold, der er lovlige, og hvilke, der eventuelt er ulovlige på hans planudvalgsformands grund.

Det har ikke været nemt at få den konservative borgmester Morten Slotved til at udtale sig i sagen om partifællens garagefup, men nu tager han bladet fra munden.

Mistanke om kammerateri

- Men hvorfor er det overhovedet nødvendigt, at Ekstra Bladet skal gå ind i sagen, før I rent faktisk tager jer sammen og gør noget ved det, når borgere gentagne gange har prøvet at fortælle jer, at der er noget galt på din planudvalgsformands private grund?

- Jamen jeg vil da godt medgive, at det er, fordi Ekstra Bladet har taget fat i den. Så bliver vi nødt til at opprioritere den, og det vil vi også gerne. Jeg vil ikke have et kommunalbestyrelsesmedlem, hvor der bliver mistænkt for vennetjenester og kammerateri, så det skal jeg selvfølgelig have undersøgt.

- Og hvordan falder hele den her sag i tråd med Det Konservative Folkepartis indstilling til lov og ordentlighed, synes du?

- Desværre meget skidt, synes jeg.

- Får det, hvis det med tilsynet viser sig, at Jan H. Klit beviseligt har omgået reglerne, nogle politiske konsekvenser for ham?

- Det vil jeg ikke tage stilling til, før forvaltningen har gennemført tilsynet, så vi med tilsynsrapporten har noget konkret at forholde os til.