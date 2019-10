Borgmester om rejsefrås: Vi har ingen regler

Alt er i sin skønneste orden.

Det stoler Erik Nielsen på.

Ekstra Bladet har konfronteret ham med hans kulturudvalgs rejse til Island i september, hvor den stod på dyre middage, røde bøffer og en tur i Den Blå Lagune for skattekroner.

Erik Nielsen har siden 1994 været borgmester i Rødovre, en forstad til København, som tidligere i år var på listen over de kommuner, som fik en økonomisk håndsrækning fra Indenrigsministeriet.

- Skal man så ikke tænke ekstra over, hvordan man bruger pengene? Hvad siger du om den her tur til Island?

- Man skal altid tænke over, hvordan man bruger pengene. Det skal man gøre ordentligt. Det har jeg også formodning om, at mit udvalg har gjort.

– Synes du, det er i orden at bruge 10.500 kroner i Den Blå Lagune?

– Det har jeg ingen kommentarer til, fordi jeg har ikke set den aktindsigt. Er det for at bade, at det koster 10.000, eller hvad har du gang i?

– Det er for at komme ind, og hvis man skal spise derude.

– Så spisning er også med i det, okay. Så lyder det meget sandsynligt, hvis det er et helt udvalg.

Pengegriseri i fattigkommune: Højt skum i Den Blå Lagune

Sådan så det ud, da Rødovre-politikerne hyggede sig i lagunen.

– Der er seks med på turen. Fire kommunalpolitikere. To embedsfolk. Jeg har fået alle bilag fra turen og kan se, hvad der er brugt på de forskellige ting. Der er en middag, hvor man bestiller bøffer til 450 kroner stykket. Og der er Den Blå Lagune plus andre middage, hvor man spiser for større beløb. Så siger jeg: Fra KL udstikker man en retningslinje om, at når ansatte rejser for kommunen, så er den nuværende vejledende takst 509 kroner.

– Det er ikke en, jeg er bekendt med.

– Og det er ikke en, I forholder jer til?

– Nej, men jeg kan huske, der var en anden (grænse for forbrug for kommunalt ansatte, red.), som du så nok ikke vil referere til, på 1000 kroner. Men det var måske noget helt andet. Det kan jeg ikke huske. Det forholder vi os ikke til.

- Vi regner med, og det tror vi på, at vores medlemmer af kommunalbestyrelsen, som laver et stort stykke arbejde, når de er ude at rejse for kommunen, opfører sig ordentligt. Og det tror jeg også, de har gjort.

– Nu har jeg så fortalt dig, hvad de har lavet på turen. Du havde ikke kendskab til det. Synes du, det er i orden?

– Jeg har ikke kendskab til det, så jeg vil ikke udtale mig.

– Men det fortæller dig jo nu.

– Det er rigtigt nok.

- Du tror ikke på, hvad jeg siger?

- Nej, Ekstra Bladet er ikke den mest troværdige avis.

– Du tror, jeg opfinder tallene?

– Jeg ved ikke, hvad I gør på Ekstra Bladet. Det er jo ikke den mest troværdige avis, du er ansat på. Det vil jeg ikke forholde mig til.

– Okay, så du stoler ikke på det, jeg siger til dig. Du tror, det er noget, jeg finder på?

– Nej, stop det der.

– Hvorfor vil du så ikke forholde dig til det?

– Jeg siger bare, at jeg har ikke nogen kommentarer til det, siger Erik Nielsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Regelfrit slaraffenland: Kan spise og drikke som de lyster

Når landets lokalpolitikere rejser ud på udvalgsture, kan de i princippet spise og drikke, som de lyster. Der er nemlig ingen håndfaste regler på området.

Og det er et problem, siger kommunalekspert og chefforsker fra Danmarks og Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch til Ekstra Bladet.

– Man kan virkelig undre sig her 17 år efter Peter Brixtofte-sagen, at der fortsat ikke findes faste regler for, hvad politikere må bruge, når de rejser ud, lyder det fra Roger Buch.

– De leder kommunen, og mange ser det som en slags betaling, at de kommer afsted på de her ture.

I modsætning til politikerne er reglerne for ansatte embedsmænd i kommunerne til gengæld mere faste i kødet.

Roger Buch. Foto: Hans Christian Jacobsen

Dobbelt op

Ifølge Moderniseringsstyrelsens cirkulære om satsregulering for tjenesterejser, som KL benytter, har kommunalt ansatte normalt 509 kroner ud over hotel til rådighed ved tjenesterejser i udlandet, herunder Island, i såkaldte dagpenge, som skal gå til måltider og småfornødenheder pr. dag.

Med et samlet dagligt forbrug alene på frokost, aftensmad og drikkevarer (efter transport- og hoteludgifter er trukket fra) på 1165 kroner pr. person ligger politikernes forbrug altså godt to gange over, hvad Rødovres egne kommunalt ansatte normalt ville have lov til.

Kommunaleksperten påpeger, at det ikke er en undskyldning for embedsmændene, at de 'løber med' på regelfriheden for politikerne.

– Det her peger i virkeligheden tilbage på de ansatte, der har planlagt turen. De ved godt, at de ikke selv må bruge så meget, siger Roger Buch.