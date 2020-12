Borgmester revser Brostrøms opfordring om online-handel: Støt lokalt!

Mandag lagde borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner Christensen, et lettet opslag på Facebook. Vejle var 'heldigvis' ikke omfattet af nedlukningen, skrev han.

Få dage senere var virkeligheden dog en anden, og det kommer egentlig ikke bag på ham.

Nu er 69 ud af 98 kommuner delvist lukket ned, og Vejle er en af dem.

- Det kommer ikke helt bag på os, at vi skal lukke ned, for vi har godt kunne følge med i tallene. Vi har fulgt myndighedernes anvisninger hele vejen, og det fortsætter vi med, siger Jens Ejner Christensen (V).

Her ses borgmesteren til åbningen af en ny Wefood-butik i byen. Han vil ikke handle online. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Som borgmester er han - formelt set - ikke hårdt ramt af nedlukningen. I stedet for møder på kontoret bliver de nu taget online hjemmefra.

Han mener, at det er byens erhvervsdrivende og det arbejdende Danmark, det er mest synd for.

- Vores restauranter og caféer har jeg utroligt ondt af. De havde jo set et lille håb om at skulle have lidt omsætning i december. Det håb er nu blevet slukket.

- Det går rigtig hårdt ud over dem nu, men der er ikke noget at gøre. Vi må følge anbefalingerne og myndighederne, siger han.

Der er dog én anbefaling, som får borgmesteren i en af de 69 nedlukningsramte kommuner til at stå af.

Nemlig den opfordring, der blev delt af Søren Brostrøm på mandagens pressemøde og som desuden står i Sundhedsstyrelsens julemanual: At man bør foretage sine indkøb online.

- Det er ikke en opfordring, jeg deler, så ja, der går jeg lidt imod anbefalingerne. For jeg har det lige modsat.

- Hvorfor det?

- Jeg synes, man skal støtte lokalt i stedet for. Så længe, det er vurderet sundhedsmæssigt forsvarligt at holde butikkerne åbne, så skal man ikke komme med opfordringer om at handle online, siger Jens Ejner Christensen.

- Det er synd for de erhvervsdrivende, som i forvejen er dem, der er hårdt ramt. Så længe man på en forsvarlig måde kan bevæge sig rundt i bybilledet, så synes jeg, at man skal støtte butikkerne og købe sine julegaver dér, siger han.

Jens Ejner Christensen. Arkivfoto: Mette Mørk/Ritzau Scanpix

