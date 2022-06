Borgmester-sag: Chefanklager med uld i munden

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Der bliver ikke rejst en straffesag mod den tidligere borgmester i Fredericia Kommune Jacob Bjerregaard og den nu fyrede kommunaldirektør efter en efterforskning af førstnævntes boligsag og en mulig strafbar, inhabilitets-skabende relation mellem kommunens tidligere spidser.

Det oplyste Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse tidligere på dagen.

'Beviskravet i en straffesag er højt. Der gælder et princip om, at enhver rimelig tvivl skal komme den sigtede til gode. Det er derfor ikke nok, at anklagemyndigheden kan sandsynliggøre, at den sigtede er skyldig. Det skal kunne bevises for en domstol, at den sigtede er skyldig uden for enhver rimelig tvivl,' står der i pressemeddelelsen.

Politiet efterforskede sagen, efter Fredericia Kommune havde fremlagt en omfattende advokatundersøgelse, der beskrev en lang række kritisable forhold i kommunens forvaltning om blandt salget og håndteringen af borgmesterens boligsag.

Som beskrevet i Ekstra Bladet fik den daværende borgmester en byggetilladelse efter et forældet bygningsreglement, fordi kommunen ifølge advokatfirmaet Horten havde iværksat en ulovlig praksis, der betød, at alle byggeansøgninger i en given periode blev behandlet efter det forældede bygningsreglement, selvom der blev ansøgt efter skæringsdatoen til det nye.

Det betød, at Jacob Bjerregaard ifølge en ekspert sparede op mod 300.000 kroner.

Fredericia Kommunes advokatundersøgelse konkluderede, at det formentlig var af hensyn til borgmesterens sag, at kommunen havde iværksat den ulovlige praksis om udstedelse af byggetilladelser.

Men den vurdering er chefanklager ved Sydøstjyllands Politi Michael Møller Hansen uenig i.

- Hvordan kan man i Danmark ustraffet iværksætte en ulovlig praksis for at tilgodese en borgmester?

- Det er jo det, som vi har vurderet, der ikke er blevet lavet, siger Michael Møller Hansen.

- Okay, så I er uenige med advokatfirmaet Horten, når de skriver, at den formentlig blev givet af hensyn til borgmesterens sag?

- Nu skal du jo tænke på, at advokaterne har lavet en undersøgelse ud fra de muligheder, som de nu havde. Det er jo netop derfor, at man anmelder sagen, fordi vi som politi har yderligere muligheder for at kunne afhøre folk.

Også Jacob Bjerregaards køb af grunden blev gennemført efter en proces, hvor Fredericia Kommune havde overtrådt udbudsloven. Et andet par var meget interesserede i grunden, men pludselig kom borgmesteren ind fra højre, og fik den for næsen af dem ved et mundtligt bud. Foto: Claus Bonnerup

Vil ikke svare

- Hvad er så forklaringen på, at man lige pludselig iværksætter den her ulovlige praksis om at give byggetilladelser efter forældet bygningsreglement, hvis det ikke er af hensyn til borgmesterens sag, som I ikke mener, det er?

- Jeg vil ikke komme ind på den nærmere vurdering af de enkelte beviser. Jeg kan bare sige, at ud fra de samtlige beviser, som vi har haft i sagen – og de vidner, som vi har talt med – mener vi ikke, at der er begået noget strafbart.

- Men du kan jo godt komme ind på detaljer i sagen, og så er det bare, jeg spørger dig, hvad forklaringen er på, at man lige pludselig iværksatte en ulovlig praksis?

- Jeg kan ikke komme nærmere ind på det, end jeg har gjort, siger han.

- Hvorfor ikke?

- Det vil jeg bare ikke.

- Det er et valg, du har truffet?

- Det er jo sådan, det er. Jeg skal jo ikke bare stå og fortælle pressen om alt, der er i sådan en sag, der er jo også noget, der hører til i en efterforskning. Så I kan jo få hovedpunkterne.

Ikke et bevismæssigt grundlag

Advokatundersøgelsen behandlede ud over boligsagen det penible forhold om en mulig inhabilets-skabende relation mellem borgmesteren og kommunaldirektør, som kommunen bad politiet om at undersøge.

I politiets efterforskning indgik også en video, som Ekstra Bladet har bragt, hvor kommunens to spidser dansede særdeles tæt efter en julefrokost.

En sådan relation har politiet dog ikke kunnet finde beviser på.

- Vi har haft en meget omfattende efterforskning, hvor vi har indhentet hotelbilag, vi har afhørt en lang række vidner, vi har set sms-beskeder igennem. Og når vi har kigget alt det materiale igennem, så er det vores opfattelse, at der ikke er et bevismæssigt grundlag for, at de havde en intimitets-ligende situation, som kunne skabe inhabilitet.

Heller ikke det faktum, at et vidne i den advokatundersøgelse, som igangsatte politiets efterforskning, har set den tidligere kommunaldirektør og borgmester holde i hånd, har været nok til, at man kunne bevise, at der har været en sådan relation.

