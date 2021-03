Borgmester-skandale: Kommune slettede mails

Advokaterne bag undersøgelsen har interviewet Jacob Bjerregaards (S) tidligere sekretær, der stadig arbejder i kommunen og bistod med salget af grundene.

I advokatundersøgelsen er hun citeret for at sige, at parret havde spurgt ind til ’mange forskellige grunde’, og at de fremstod ’ubeslutsomme’.

Man kan i advokatundersøgelsen få det indtryk, at den tidligere borgmester-sekretær henviser til, at parret skulle have være ’ubeslutsomme’ i forbindelse med henvendelsen om nummer 42 - den grund borgmesteren endte med at få.

'De andre interesserede i Argentinervej 42 havde spurgt ind til mange forskellige grunde. Hun oplevede dem som ubeslutsomme,' står der i undersøgelsen.

Ifølge Ekstra Bladets research og parret er dette ikke korrekt.

Faktisk har parret slet ikke været i kontakt med den pågældende medarbejder, før de flere måneder senere ønskede at købe en anden grund i udstykningen, selv om nummer 42 - med en markant billigere kvadratmeterpris end nabogrundene i første række mod Lillebælt - var blevet solgt lige for næsen af dem, som de formulerer det i en mail.

Ekstra Bladet har bedt den tidligere borgmester-sekretær svare på, hvorfor hun til advokaterne i forbindelse med salget af nummer 42 giver indtryk af, at de var ubeslutsomme og spurgte ind til mange grunde, når hun slet ikke var i kontakt med dem på daværende tidspunkt.

Via sin chef René Olesen bekræfter hun, at hun ikke har været i dialog med parret, før de ønskede at købe en helt anden grund i udstykningen, men hun svarer ikke på, hvorfor hun tilsyneladende ikke har nævnt det for advokaterne.

’De var forholdsvis længe om beslutningen og havde mange spørgsmål. Vi håber parret er tilfreds med den grund de endte med at købe, og at vi samtidig også ved, at et grundkøb er en stor beslutning, som selvfølgelig kan kræve mange tanker og spørgsmål. Det har vi stor forståelse for,’ oplyser de blot.