Borgmester-skandale: Nødråbs-ordning stemt ned

Socialdemokratiet i Fredericia med skandaleborgmester Jacob Bjerregaard i spidsen stemte i 2019 imod en ordning, så ansatte kunne råbe vagt i gevær.

Nu vil Enhedslisten på Christiansborg - efter at have læst advokatundersøgelsen fra Fredericia - have indenrigsministeren til at se på, om der kan gøres mere for at sikre mod lignende fejl i andre kommuner.

- Det er forstemmende at læse om den særbehandling, som den tidligere Fredericia-borgmester har fået. Den slags sager er med til at skabe mistillid til det kommunale demokrati og forvaltning, siger Enhedslistens kommunalordfører, Jette Gottlieb.

Derfor skal indenrigsminiser Kaare Dybvad (S) nu undersøge udbredelsen af såkaldte whistleblower-ordninger, hvor embedsmænd i kommunale forvaltninger kan hejse et flag uden repressalier.

- Om sagen kunne have været undgået, hvis Enhedslistens forslag om en whistleblower-ordning i Fredericia kommune fra 2019 var blevet vedtaget, er svært for mig at sige, siger Jette Gottlieb.

- Men jeg synes i hvert fald, at det er meget vigtigt, at vi får fokus på mulighederne for at medarbejdere, der oplever ulovlige beslutninger i den kommunale forvaltning kan få beskyttelse, hvis de vælger at råbe vagt i gevær, fortæller hun.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Et enigt Fredericia Byråd har på baggrund af en ekstern advokatundersøgelse valgt at overdrage flere forhold til politiet angående Jacob Bjerregaard.Det drejer sig blandt andet om forløbet med den tidligere borgmesters byggegrund og byggetilladelse, samt spørgsmålet om mulig generel inhabilitet hos den tidligere borgmester og kommunaldirektør.

Samtidig indledes en fyring af kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.