Borgmester-skandale skal undersøges: - Det er sgu ikke i orden

Et enigt økonomiudvalg i Fredericia Kommune har besluttet, at der skal laves en intern undersøgelse af sagen om borgmester Jacob Bjerregaards (S) køb af en luksusgrund

Der skal laves en intern undersøgelse af sagen om borgmesteren i Fredericia Kommune, der har købt en luksusgrund lige foran næsen af et lokalt ægtepar.

Det har et enigt økonomiudvalg i Fredericia Kommune besluttet. Dansk Folkepartis Susanne Eilersen ledede mødet i økonomiudvalget fredag, da borgmesteren var fraværende på grund af inhabilitet.

- Vi ønsker en redegørelse over det grundkøb på Argentinervej, som borgmesteren har lavet, så vi kan få sagen belyst, siger Susanne Eilersen (DF), 1. viceborgmester i Fredericia Kommune, til Ekstra Bladet.

- Forvaltningen har sagt, at der er sket en fejl i forhold til håndtering af buddet, men vi ønsker ikke at drage konklusioner på baggrund af, hvad der står i medierne, siger hun.

Sagen om borgmester Jacob Bjerregaards grundkøb skal nu undersøges af Fredericia Kommune selv. Kommunen har indrømmet, at man har begået fejl i sagen. Foto: Claus Bonnerup

Efter afsløring

Den interne undersøgelse skal laves, efter Ekstra Bladet onsdag afslørede, at borgmesteren havde købt en grund ved et mundtligt bud, som faldt, dagen efter et lokalt ægtepar havde udvist stor interesse for lige præcis den grund.

Fredericia Kommune har erkendt over for Ekstra Bladet, at man har begået en fejl i sagen.

- Vi forventer, at redegørelsen kan blive lavet hurtigt, og vi håber på, at det kan være inden jul. Når den er færdig, vil jeg gerne kommentere sagen, siger Susanne Eilersen til Ekstra Bladet.

Der gjaldt andre regler for borgmesteren

Borgmester i Fredericia Jacob Bjerregaard (S) om chefjurist-job til konen Lotte Cederskjold i havneselskabet ADP

Nye Borgerlige: Ikke tilstrækkelig

Undersøgelsen er intern, men ifølge Susanne Eilersen vil man også indhente juridisk bistand ude fra.

Nye Borgeliges repræsentant i byrådet, Karsten Byrgesen, mener ikke, at den undersøgelse, der er lagt op til, er tilstrækkelig. Han mener, at sagen er så alvorlig, at Fredericia Kommune bør få lavet en ekstern advokatundersøgelse af borgmesterens grundkøb.

- Jeg mener, at hvis vi skal have briller på det her, så skal det ikke være nogen, der kan være en del af problemstillingen. Det er sgu ikke i orden at kigge på sig selv i den her sag. Det er det ikke, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi skal ikke fedte den af på noget internt, hvor lederen lige går ned og spørger medarbejderne, hvad de synes. Det er ikke godt nok, fortsætter han.

Borgmesteren trak sig, dagen før Ekstra Bladet publicerede den første historie om hans grundkøb.

Den officielle forklaring var, at han havde fået et drømmejob hos lobby- og pr-firmaet Advice - men det trak han sig også fra torsdag aften.

Fredag aften kunne Ekstra Bladet fortælle, at han havde en hidtil ukendt rolle, da hans kone fik et topjob i det kommunalt ejede havne-selskab ADP.

