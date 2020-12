Borgmester-skandale: Tilsyn kræver svar

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Fredericia Kommune skal nu svare Ankestyrelsen på, hvad der foregik, da borgmester Jacob Bjerregaard (S) købte en luksusgrund af kommunen.

Ankestyrelsen fører tilsyn med kommunerne - og har nu bedt Fredericia Kommune om en redegørelse på baggrund af Ekstra Bladets afsløringer.

'Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at Fredericia Kommune har solgt en ejendom til borgmesteren. Vi er blevet opmærksomme på forholdet igennem en artikel af 9. december 2020 i Ekstra Bladet,' skriver Ankestyrelsen blandt andet.

Borgmester-skandale: Sagen kort Fredericia Kommunes borgmester, Jacob Bjerregaard (S), meldte sin afgang ud af det blå 8. december. Dagen efter afslørede Ekstra Bladet - efter længere tids research - at borgmesteren havde købt en grund ved et mundtligt bud, hvilket er i strid med reglerne. Det mundtlige bud faldt dagen efter, et lokalt ægtepar havde udvist stor interesse for den samme grund. Både før og efter borgmesterens mundtlige bud krævede kommunen, at borgere bød skriftligt på grunde. Fredericia Kommune har erkendt over for Ekstra Bladet, at man har begået en fejl i sagen. Professor i forvaltningsret slår fast, at Jacob Bjerregaard har fået 'særbehandling'. Vis mere Luk

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Styrelsen skal bruge redegørelsen til at vurdere, om der skal rejses en tilsynssag.

Intern undersøgelse

Fredericia Kommune har selv igangsat en intern undersøgelse af forløbet, der blev afsløret, dagen efter Jacob Bjerregaard (S) meddelte sin afgang. Kommunen har nu seks uger til at svare tilsynsmyndigheden.

Borgmester trak sig i går: 'Fejl' i kommunen skaffede ham luksusgrund

Han skulle i stedet være director i pr-firmaet Advice. Men også det job droppede han, da Ekstra Bladet fortsatte med at bringe historier.

Fik grunden efter mundtligt bud

Et helt centralt punkt i sagen er, at kommunens salgschef skræmte et meget interesseret ægtepar væk ved at sige, at grunden var solgt.

Men på daværende tidspunkt havde salgschefen kun modtaget et mundtligt bud fra borgmesteren, hvilket er i strid med reglerne, da bud skal være skriftlige.

Samme salgschef havde dagen inden haft en samtale med ægteparret og meddelt, at der ikke var andre, der var interesseret i grunden.

Borgmester-skandalen: Mystisk notat gemt i skuffen

Først otte dage efter, at salgschefen de facto havde solgt grunden til borgmesteren, satte borgmesteren sin underskrift på en købsaftale.

En professor i offentlig forvaltning har over for Ekstra Bladet slået fast, at borgmesteren har fået særbehandling.

Ekspert om borgmester-køb: 'Uomtvistelig særbehandling'

Selv kalder kommunen det en fejl.

Ekstra Bladet kunne fredag aften også afsløre, at borgmesteren spillede en hidtil ukendt rolle, da hans kone fik et topjob som juridisk chef i det kommunale havneselskab ADP.

Afsløring: Borgmester hjalp konen til topjob