Borgmester-skandale: Undersøger hotelregninger

Fredericia Kommune gransker nu en række overnatninger på hotel for den for nyligt hjemsendte kommunaldirektør, 42-årige Annemarie Zacho-Broe.

Den øverste embedsmand i kommunen har fået betalt mindst 16 hotel-overnatninger tæt på rådhuset af skattekroner fra kommunekassen. Det viser bilag, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Der fremgår dog ikke noget formål med overnatningen på bilagene i 13 tilfælde. Fredericia Kommune kan heller ikke umiddelbart se noget formål i deres interne systemer.

'Kommunen har ikke notater eller beskrivelser af rejsernes formål, deltagere m.v., ud over hvad der er noteret på bilagene,' skriver Fredericia Kommune i et svar til Ekstra Bladet.

Her er et eksempel på en hotelregning - for to overnatninger - hvor der ikke fremgår formål. Der er også en restaurant-regning for et ukendt antal personer og måltider.

Topchef fritaget for tjeneste

Fagligt formål?

Selvom kommunen – efter Ekstra Bladets første forespørgsel i december - har haft knap en måned til at begrunde kommunaldirektørens betalte overnatninger i Fredericia, har det altså ikke været muligt.

Derfor har kommunen bedt den hjemsendte kommunaldirektør, som bor lidt syd for Aarhus, om at forklare sig i sagen.

’Annemarie Zacho-Broe har 11. januar 2021 oplyst kommunen om, at alle overnatninger er sket med et fagligt formål i forbindelse med tjeneste for Fredericia Kommune,' lyder det i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Kommunen vil nu gennemgå en række overnatninger og deres formål nærmere.

'Annemarie Zacho-Broe har derudover redegjort nærmere for formålet med en række af overnatningerne, hvilket kommunen nu vil gennemgå,' fremgår det af et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Kaffemøde med borgmesteren'

Overnatningerne er i 15 tilfælde foretaget i selve Fredericia få kilometer fra rådhuset – og i et tilfælde på et hotel i nabobyen Kolding.

I tre tilfælde er formålet beskrevet på bilagene. Her står kortfattet, at Annemarie Zacho-Broes hotelophold på skatteborgernes regning skyldes ’arbejde’, ’møde’ eller ’kaffemøde med borgmesteren’.

Her ses et af de få bilag, hvor det rent faktisk fremgår, hvad formålet med overnatningen er: Arbejde og kaffemøde med borgmesteren.

Ekstra Bladet har bedt om et interview med Annemarie Zacho-Broe, men hun henviser via sms til sin advokat.

Ekstra Bladets gennemgang af flere hundrede siders bilag viser i øvrigt, at Fredericia Kommunes øverste ledelse ofte har set stort på de normale principper om at skrive formål samt navne på deltagere ved fortæring og repræsentation på bagsiden af fysiske bilag.

Kommunens jurist skriver dog i afgørelsen til Ekstra Bladet, at hvis der ’foreligger blanke sider i materialet, skyldes dette, at materialet er printet på begge sider’. Så heller ikke bilagenes bagside gør altså nogen klogere.

Ekstra Bladet har siden december bragt en lang række historier om forhold i Fredericia Kommune.

Borgmesteren købte en grund for næsen af et andet par. Han siger selv, at han var heldig.

