Borgmester-skandale: Whistleblower står frem

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Det var efter lange overvejelser, at 55-årige Carsten Juul Nielsen i efteråret 2019 satte sig til tasterne og formulerede en anonym mail til sin øverste chef i embedsværket. Modtageren var den nu hjemsendte kommunaldirektør i Fredericia.

Han var på det tidspunkt mangeårig medarbejder i kommunens HR-afdeling, og rygterne om et forbudt forhold mellem borgmester Jacob Bjerregaard (S) og kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe spredte sig.

Det forpestede arbejdsklimaet på rådhuset, fortæller han.

- Da jeg ikke kunne se noget som helst tegn på, at nogen tog det her alvorligt og kunne se problemet, så valgte jeg så at lave den her anonyme mail, siger embedsmanden, der sagde op på rådhuset kort tid efter.

- Jeg bryder mig egentlig ikke om anonymitet, men der er jo ingen tvivl om, at det ville have kostet mig mit job, hvis jeg havde været åben om det, uddyber han.

I dag har han en tilsvarende stilling et andet sted i det offentlige.

Hemmelig mail: 'Rygter breder sig som en virus'

Bakker tidligere leder op

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan en leder på rådhuset efter eget udsagn blev opsagt, som 'lyn fra en klar himmel', fordi hun på vegne af fem ansatte og et medlem af byrådet gik til den nu hjemsendte økonomi- og personalechef med den penible sag.

Carsten Juul Nielsen bakker den tidligere leder op. Han kan ikke se andre muligheder, end at hendes fratrædelse bundede i, at hun forsøgte at gøre noget ved et pinligt problem.

Advokater om penibel sag: Skal efterforskes af politiet

Artiklen fortsætter under billedet...

Carsten Juul Nielsen var manden bag den anonyme mail, der er blevet helt central i sagen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Den måde, som kommunen håndterede sagen på, var netop også en af grundene til, at han efter ti år på rådhuset i Fredericia pakkede sine ting i starten af 2020, fortæller han.

- Det gik mig på, at der var den her situationen, hvor måske alle andre end kommunaldirektøren og borgmesteren var berørt af det. Og samtidig havde jeg en klar fornemmelse af, at en meget respekteret og dygtig leder i kommunen var blevet afskediget uden varsel, og det skyldtes vedkommende havde tilladt sig at ytre sig til en chef på rådhuset om det her, siger han.

- Der er slet ikke nogen tvivl for mig om, at det var det, der skete, og det var derfor hun blev fyret. Det er min helt klare opfattelse.

Afsløring: Flere klager over skandaleborgmesters upassende adfærd

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mail fældede borgmester og kommunaldirektør

Blandt andet denne offentlige adfærd nærede rygter om borgmesteren og kommunaldirektøren. Privatfoto/Ekstra Bladet



Carsten Juul Nielsens anonyme mail til kommunaldirektør spiller en helt central rolle i sagen.

Advokaterne vurderer nemlig i undersøgelsen, at kommunaldirektøren og daværende borgmester Jacob Bjerregaard (S) var inhabile, da de besluttede ikke at orientere kommunens økonomiudvalg om henvendelsen. På den baggrund har kommunen bedt politiet efterforske, om Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe har haft et forhold, der er tættere, end loven tillader.

- Du insinuerer meget kraftigt, at der er hold i de her rygter – hvor ved du fra, at der er det?

- Jeg er overbevist om, at der er hold i dem, men jeg har ikke nogen konkret erfaring med det. Det, som jeg ved, er, hvor vedholdende og meget det her rygte fyldte i alle kroge af rådhuset.

- Men både kommunaldirektøren og borgmesteren afviser jo, at det her rygte har noget på sig. Hvorfor vælger du alligevel at reagere på noget, der jo bare kan være rygter?

- Det gør jeg, fordi det her rygte har en så stor konsekvens, at jeg føler, at jeg bliver nødt til at gøre det klart over for en af dem, som det handler om, at det her breder sig som en virus.

Artiklen fortsætter under billedet...

Han nåede at være på Fredericia Rådhus i ti år. Nu tager han bladet fra munden. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Rygtet spredes fra mund til øre, og en ting er, at nogle kan synes, at det er en sjov og kulørt historie. En helt anden ting er, hvad det gør ved en arbejdsplads – og hvad det gør for en kommune, siger han.

- Hvilke konsekvenser havde det her rygte?

- Der var en klar oplevelse af, at der kom en centrering af magten hos borgmesteren og kommunaldirektøren. Alle betydelige beslutninger blev topstyret der fra.

- Når der så samtidig var den her oplevelse af, at en respekteret leder nærmest blev udrenset, fordi hun italesatte det her rygte. Så giver det en delvis lammelse i hele det ledelsesmæssige strategiske arbejde, hvor jeg havde en oplevelse af, at man blev nødt til at tage stilling til, om man var for eller imod.

- Enten var man på det makkerpars side, eller også havde man ikke rigtig nogen fremtid i kommunen, siger han.

Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe er ikke vendt tilbage med en kommentar.

De har begge afvist alle anklager om en upassende relation.