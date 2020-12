Borgmester-skandalen: Mystisk notat gemt i skuffen

Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaards (S) bud på en luksusgrund - lige for næsen af et ægtepar - dokumenteres med et mystisk notat, der først er journaliseret to måneder efter buddet

Et mystisk notat spiller en hovedrolle i sagen om borgmester Jacob Bjerregaards (S) køb af en luksusgrund af Fredericia Kommune.

Notatet er den eneste dokumentation på, at Jacob Bjerregaard (S) mundtligt bød på grunden på et møde med kommunens salgschef 15. marts 2016.

Dagen før havde salgschefen talt med et lokalt ægtepar, som var meget interesseret i den samme grund.

Notatet er udateret og er et udskrevet dokument, som den daværende salgschef fysisk har sat sin underskrift på.

Det mystiske dokument blev sågar først journaliseret, to måneder efter mødet angiveligt fandt sted.

’Borgmesteren oplyste mundtligt på møde tirsdag 15/3/16, at han gerne ville købe Argentinervej 42 til den udbudte pris og til de udbudte vilkår,' skriver salgschefen, Jens Ole Andersen, i notatet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Borgmester-skandale: Sagen kort Fredericia Kommunes borgmester, Jacob Bjerregaard (S), meldte sin afgang ud af det blå 8. december. Dagen efter afslørede Ekstra Bladet - efter længere tids research - at borgmesteren havde købt en grund ved et mundtligt bud, hvilket er i strid med reglerne. Det mundtlige bud faldt dagen efter, et lokalt ægtepar havde udvist stor interesse for den samme grund. Både før og efter borgmesterens mundtlige bud krævede kommunen, at borgere bød skriftligt på grunde. Fredericia Kommune har erkendt over for Ekstra Bladet, at man har begået en fejl i sagen. Professor i forvaltningsret slår fast, at Jacob Bjerregaard har fået 'særbehandling'. Vis mere Luk

Tidligere kommunaldirektør: Meget mystisk

Notatet er fra Jens Ole Andersen til tidligere kommunaldirektør Michael Holst, oplyser Fredericia Kommune.

- Jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har set det (notatet, red.), og jeg synes faktisk, at det er et noget mærkeligt notat, siger den tidligere kommunaldirektør til Ekstra Bladet.

- Jeg synes også, at det er højest besynderligt, at et notat ikke skulle være datoangivet. Det, synes jeg, er meget mystisk, uddyber han.

Han undrer sig over, at notatet adskiller sig markant fra, hvordan kommunens medarbejdere normalt laver notater.

Ekspert om borgmester-køb: 'Uomtvistelig særbehandling'

Salgschefen slår fast i notatet, at grunden er solgt på baggrund af det mundtlige bud, hvilket er i strid med reglerne.

'Da borgmesteren ikke selv kan skrive under som sælger, er det Susanne Eilersen (Viceborgmester 1), der skal underskrive for kommunen som sælger', skriver salgschefen i notatet.

Borgmester: Lavede et papir på dagen

Ifølge Jacob Bjerregaard var der tre til stede på mødet, hvor det mundtlige bud blev afgivet. Borgmesteren, konen og kommunens salgschef.

- Vi spurgte meget konkret: Kan vi købe den grund til den udbudte pris?

- Ja, det kan I godt. Godt, men så lavede salgschefen et papir på det den pågældende dag, sagde Jacob Bjerregaard, da Ekstra Bladet interviewede ham foran hans bolig onsdag morgen.

Afsløring: Borgmester hjalp konen til topjob

Journaliseret to måneder senere

Hvis notatet blev lavet 15. marts 2016, som borgmesteren forklarer, så har det ligget i skuffen i mere end to måneder.

Ifølge et udklip fra kommunens journalsystem, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, er det centrale dokument nemlig først journaliseret over to måneder efter - 20. maj 2016.

Her fremgår det, at notatet først er blevet journaliseret, to måneder efter det angiveligt blev lavet. Foto: Fredericia Kommune

Den dato falder pudsigt nok sammen med, at kommunen sendte en underskrevet købsaftale retur til borgmester Jacob Bjerregaard og hans hustru. Den dato blev grunden formelt deres.

Afsløring: Borgmester hjalp konen til topjob

Af købsaftalen fremgår det også, at Jacob Bjerregaard og hustruen først otte dage efter mødet - 23. marts 2016 - satte blæk på papir og underskrev købsaftalen. Her havde salgschefen for længst skrevet til et ægtepar, der var meget interesseret i grunden, at den var solgt.

Ekspert: Må ikke give borgmesteren fortrinsret Ekspert i kommunale forhold Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole mener ikke, at notatet kan bruges til at dokumentere, at borgmesteren har købt grunden på det mystiske møde. - Det her er jo ikke borgmesteren, der skriver under på, at han vil købe en grund. - Det her er salgschefen, der skriver til kommunaldirektøren, at borgmesteren gerne vil købe en grund. Men det er jo ikke en underskrevet og juridisk bindende købskontrakt. - Så det her lever jo ikke op til det krav forvaltningsloven stiller om skriftlighed. Skriftligheden skal jo selvfølgelig bestå i en underskrevet købskontrakt – som for enhver anden borger. Forvaltningen må ikke give fordele eller fortrinsret til borgmesteren, siger Roger Buch til Ekstra Bladet. Vis mere Luk

Borgmesterens hus på grunden, som han selv betegner som 'dejlig'. I huset er der store panoramavinduer ned mod Lillebælt. Foto: Claus Bonnerup

Ingen mails mellem mødedeltagere

Jacob Bjerregaard afviser, at han skulle være blevet orienteret om, at det lokale ægtepar havde udvist stor interesse for grunden.

Ekstra Bladet har netop for at undersøge dette forsøgt at få aktindsigt i korrespondance mellem Jacob Bjerregaard og den daværende salgschef, Jens Ole Andersen.

Interview med Fredericia Kommune om det mystiske notat Ekstra Bladet har stillet Fredericia Kommune en lang række opfølgende spørgsmål om det mystiske notat og om mødet, hvor borgmesteren bød mundtligt på grunden. Men vi har endnu ikke modtaget nogen svar. Ekstra Bladet forsøgte dog tidligere på ugen at få svar på nogle af spørgsmålene i et interview med kommunens chefjurist, Henrik Olsen. - Jeg kan ikke svare præcist på, hvorfor det blev lavet. Det var Jens Ole Andersen (salgschefen, red.), der lavede det notat. - Hvornår blev det lavet? - Jamen, så vidt jeg husker, så blev det lavet den 15. marts. I forlængelse af det møde, så vidt jeg husker, men der står ikke dato på det notat. - Vi kan se ud fra en aktindsigt, at det først er blevet journaliseret den 20. maj. To måneder efter. Hvordan kan det være? - Jeg har lige set, at du har sendt nogle spørgsmål, og det er vi selvfølgelig nødt til at undersøge, om vi kan give en forklaring på. Jeg kan ikke give dig et svar på det her. - Hvis det virkelig er blevet lavet den dag, som du siger, så skulle det have ligget i to måneder på et skrivebord, og så den 20. maj så skulle det så være blevet journaliseret. Hvorfor tror du, der går så lang tid, før man journaliserer det? - Jeg vil ikke gå ind i, hvad jeg tror eller synes. Jeg vil gerne forholde mig til fakta. Og så kan vi svare på det, lød det fra chefjuristen. Vis mere Luk

Men ifølge kommunen er der ikke én eneste mail mellem de to, der handler om hverken hele den kommunale udstykning af grundene eller borgmesterens hjørnegrund.

Fredag vedtog et enigt økonomiudvalg i Fredericia Kommune, at der skulle laves en intern undersøgelse af borgmesterens grundkøb.

Centrale aktører afviser at kende til notat I et interview med Ekstra Bladet onsdag afviste Fredericia Kommunes chefjurist, Henrik Olsen, at have haft noget at gøre med notatet. Det samme gjorde koncernchefen for Teknik og Miljø i Fredericia Kommune, Rene Olesen. Han var dengang souschef i afdelingen og dermed leder for salgschefen, Jens Ole Andersen. Susanne Eilersen (DF), 1. viceborgmester i kommunen, der også står nævnt i notatet kender heller ikke noget til det, oplyser hun til Ekstra Bladet. Vis mere Luk

Hverken Fredericia Kommune eller Jacob Bjerregaard har svaret Ekstra Bladet på, hvorfor notatet tilsyneladende har ligget så længe i skuffen.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få en kommentar fra manden bag notatet - salgschefen, Jens Ole Andersen - men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.