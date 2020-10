Borgmester skuffet: Trump skred fra regningen sidst

Borgmesteren i Tuscon vil kradse penge ind fra Donald Trump.

USA's præsident holdt nemlig to vælgermøder i svingstaten Arizona mandag.

Det skete, på trods af at han stadig skylder 80.000 dollar svarende til 356.000 kroner for sit seneste besøg i delstaten.

Det oplyser demokraten Regina Romero, der er borgmester i byen Tucson - den ene af de to byer, Trump besøgte - ifølge avisen The Independent.

Utrolig historie bag eksplosiv mail

Artiklen fortsætter under billedet ...

Støtter venter på at høre Trump tale i lufthaven i Prescott i delstaten Arizona. Foto: Olivier Touron/Ritzau Scanpix

Skrev et brev

Hun fortæller, at hun inden vælgermødet skrev et brev til Trumps kampagne, hvori hun bad præsidenten om at betale udgifterne fra hans kampagnestop i byen i maj 2016 tilbage.

Regina Romero siger ifølge The Independent, at Trump skylder penge for at have lånt byens kongrescenter og for de sikkerhedsmæssige tiltag, som byen var nødt til at investere i på grund af besøget.

- Det, vi beder om, er, at han betaler skatteyderne i Tucson tilbage, siger hun.

Borgmesteren tilføjer, at hun i brevet også bad præsidentens kampagne om at respektere de restriktioner, som byen har indført for at bremse smitten med coronavirus.

Trump bruger sine vælgermøder til at kalde Joe Biden for en korrupt politiker pga. sin søn Hunter Bidens påståede korrupte handlinger i Ukraine. Video: Reuters

I Tucson har det siden 20. juni været obligatorisk at bære mundbind i offentligheden, ligesom myndighederne også anbefaler at holde afstand.

Herunder kan du få et overblik over svingstater i USA ...

Intet at stille op

Alligevel kunne præsidenten mandag eftermiddag lokal tid ses tale til tusindvis af sine støtter på et vælgermøde i lufthavnen i Tucson.

Ifølge lokalmediet Arizona Daily Star var mindst 2000 Trump-tilhængere mødt op. De stod tætpakket, ligesom flere af dem heller ikke bar mundbind.

Borgmesteren i Tucson havde på forhånd meldt ud, at myndighederne i byen ikke kunne gøre meget, hvis folk brød reglerne.

Hun frygter ifølge The Independent, at vælgermødet kan udvikle sig til en 'superspreder-begivenhed'.

Trump selv har taget coronasmitten forholdsvis roligt og proklamerede for nyligt, at 'han er immun'. Video: Fox News via AP

Trump var mandag også på besøg i byen Prescott i Arizona.

Delstaten er særdeles vigtig for både Trump og hans modstander, Joe Biden.

Arizona har stemt på Republikanernes præsidentkandidat ved alle valg - med én undtagelse - siden 1948. Men i år tyder meningsmålinger på, at delstaten kan blive tæt - og måske endda den afgørende stat i valgmandskollegiet.

Derfor betragtes Arizona nu som en såkaldt svingstat.