Borgmester til københavnere: Stram op!

Landets hovedstad er rykket i den røde smittekategori, og det får borgmester Frank Jensen til at komme med bøn til indbyggerne

Coronavirussen er i den grad stadig til stede i Danmark, hvilket blev understreget torsdag, da der ifølge Statens Serum Institut er registreret 179 nye smittede det seneste døgn.

Det er især i Odense, der er set mange nye smittetilfælde, men også i København er der en stigende tendens, og byen er derfor i den røde kategori i forhold til smitte.

Således har der den seneste uge været 24,5 smittede pr. 100.000 indbyggere, hvilket betyder, at 154 er konstateret smittet alene i Københavns Kommune den seneste uge.

Kommunen oplyser i en pressemeddelelse, at smittebilledet i byen stadig er diffust, og at det i store træk er spredt rundt i byen, men det er især de 20-29-årige, der har været ramt.

Den stigende smitte i byen betyder nu, at medarbejdere i sundheds- og ældresektoren, der har borgerkontakt, nu skal testes for covid-19 hver 14. dag. Desuden vil kommunen skrue op for kommunikation til borgerne med fokus på afstand og håndvask.

Reminder til de unge

Derudover kommer overborgmester Frank Jensen (S) med en opsang til kommunens borgere, som han mener skal 'stramme op'.

- Tallene er desværre en påmindelse om, at corona stadig er iblandt os. Derfor vil min stærkeste appel gå til de unge: Det er nu, vi for alvor skal vise, at vi kan holde fast i den gode adfærd med afstand og hyppig håndvask, som fik nedbragt smitten i foråret. Det gælder også, selvom du er ung og rask. Kun på den måde kan vi holde sygdommen i skak og fortsætte den gradvise åbning af byen og samfundet, som vi alle har ventet så længe på, lyder det fra Frank Jensen i pressemeddelelsen.

Trods den øgede smitte vil der foreløbig ikke blive foretaget yderligere sundhedsmæssige tiltag i kommunen.