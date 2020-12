Borgmester trak sig i går: 'Fejl' i kommunen skaffede ham luksusgrund

Fredericia Kommune var på kant med loven, da den solgte en parcelhusgrund med havudsigt til borgmester Jacob Bjerregaard (S), som med et mystisk bud snød sig foran et interesseret ægtepar

Tina og Palles boligdrøm bristede, fordi Fredericia Kommune solgte en parcelhusgrund til borgmester Jacob Bjerregaard stik imod egen praksis og på kant med loven.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af en række aktindsigter i kommunens salg af byggegrunde samt udtalelser fra Indenrigsministeriet.

Borgmester Jacob Bjerregaard, som annoncerede sin afgang fra embedet tirsdag aften, kom med et mundtligt bud ud af det blå ifølge kommunen, som beklager 'fejl' i sagen.

Før exit: Boligsag hang over borgmesterens hoved Det har været kendt i kommunen og af borgmesteren længe, at Ekstra Bladet interesserede sig for hans køb af luksusgrunden på Argentinervej. Ekstra Bladet søgte første gang aktindsigt i sagen om borgmesterens køb af grunden 29. oktober i år. Tirsdag formiddag sendte vi kommunens kommunikationsafdeling en interview-forespørgsel om sagen. Om aftenen gik borgmester på Facebook og sagde, at han havde fået et nyt job, og han derfor træder tilbage til februar.

Solgt på en dag

Det lokale ægtepar Tina og Palle Cortzen var meget interesserede i en 1520 kvadratmeter stor grund i kommunens nybyggede villakvarter kaldet Argentinervej. Byggegrunden var kvarterets største og suverænt bedst-beliggende for enden af vejen – op til mark og skov – og med havudsigt til Lillebælt.

Borgmester Jacob Bjerregaards hus på hjørnegrunden ud til mark og skov og med havudsigt til Lillebælt.

Ægteparret er flere gange i kontakt med kommunen i marts 2016, men dagen efter en længere samtale med den daværende salgschef får de pludselig en mail fra selvsamme.

’Jeg må desværre meddele jer, at den store grund nr. 42 på Argentinervej er solgt her i eftermiddag! Blot til jeres orientering, så I ikke arbejder videre i den tro, at den stadig er til salg,' skriver salgschefen 15. marts 2016 kl. 16.58.

Mailen fra kommunens daværende salgschef Jens Ole Andersen til ægteparret Tina og Palle, hvor de får at vide, at grunden er solgt. På dette tidspunkt har kommunen kun modtaget et mundtligt bud fra borgmesteren - angiveligt samme dag. Foto: Fredericia Kommune

’Du har talt med min mand’

Salgschefen havde dagen før - ifølge en mail fra Tina Cortzen - fortalt i en telefonsamtale, at der ikke var andre interesserede i grunden. Derfor skrev en ’mildest talt overrasket’ Tina Cortzen en mail til salgschefen, da ’grunden nu er solgt foran os’.

’Du ved, at vi er interesseret, og du har i går talt med min mand om grunden, byggemuligheder og hvordan købsprocessen forløber. Ved samme lejlighed fortæller du, at der ingen andre aktuelle købere er,' skriver Tina Cortzen i en mail til kommunens salgschef, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Internt notat uden dato

Køberen, som fik den bedste grund for næsen på Tina og Palle, var den socialdemokratiske borgmester i Fredericia Kommune siden 2014, Jacob Bjerregaard.

Borgmesteren havde dog ikke underskrevet et købstilbud – et såkaldt tilbudsskema fra kommunen - som alle andre interesserede på det tidspunkt. Nej, Jacob Bjerregaard var såmænd kommet med et mundtligt bud på Tina og Palles drømmegrund dagen efter ægteparrets telefonsamtale med salgschefen.

’Borgmesteren oplyste mundtligt på møde tirsdag 15/3/16, at han gerne ville købe Argentinervej 42 til den udbudte pris og til de udbudte vilkår,' skriver salgschefen til kommunaldirektøren i et internt notat uden dato - journaliseret to måneder senere - som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Et internt notat i Fredericia Kommune uden dato, hvor den daværende salgschef skriver til den daværende kommunaldirektør, Michael Holst, at borgmesteren er kommet med et mundtligt bud. Samtidig slår salgschefen fast, at borgmesteren har vundet udbuddet, da det er viceborgmesteren, som skal skrive under. Foto: Fredericia Kommune

Først otte dage senere - 23. marts 2016 – skrev Jacob Bjerregaard og konen under på en købsaftale med kommunen. Her havde Tina og Palle for længst opgivet håbet, selvom kommunen først skrev under på købsaftalen 20. maj 2016. Grunden blev købt til udbudsprisen på 1.065.000 kroner.

Ægteparret Tina og Palle Cortzen er indforståede med, at Ekstra Bladet skriver om deres kontakt med kommunen, men ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Ministerium: Det må man ikke Indenrigsministeriet administrerer lovgivningen om salg af kommuners ejendomme, og her er vurdering af reglerne en ganske anden, end hos Fredericia Kommune. For det første godtog Fredericia Kommune borgmesterens købstilbud - efter udbudets deadline - uden at lave en ny budrunde. Og det kan man ikke ifølge de gældende regler, oplyser Indenrigsministeriet, som udtaler sig generelt og ikke om den konkrete sag. 'Hvis der er fastsat en bindende frist for afgivelse af tilbud, kan kommunen ikke uden fornyet offentligt udbud antage andre end rettidigt indkomne tilbud', skriver Indenrigsministeriet i et svar til Ekstra Bladet. Højest mulige pris

Borgmesterens parcelhusgrund blev solgt efter et 'først til mølle-princip' ifølge kommunen, fordi budrunden var overstået. Den går dog heller ikke ifølge ministeriet. 'I det omfang der med ”udbud med først til mølle-princippet” menes, at kommunen sælger en ejendom til den, der kommer med det første købstilbud, er svaret nej, da kommunen som udgangspunkt er forpligtet til at sælge ejendommen til den højest mulige pris – markedsprisen', oplyser Indenrigsministeriet. Skal være skriftligt

For det tredje kom borgmesteren med et mundtligt bud, som fik kommunen til at oplyse borgere om, at grunden var solgt. Det må man dog heller ikke ifølge ministeriet. 'Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Dette krav gælder uanset, hvornår eller hvor ofte en ejendom har været udbudt til salg', oplyser Indenrigsministeriet. Vis mere Luk

Her er udbudsrunden, hvor ingen købte den største grund, som borgmesteren senere bød på mundtligt. Kommunen henviser ellers til kun at modtage skriftlige bud i henhold til Indenrigsministeriets regler. Foto: Fredericia Kommune

Kommune: Beklager fejl

Fredericia Kommune beklager fejl i salget af grunden til borgmesteren.

Men chefjurist Henrik Olsen mener ikke, at loven er brudt, selvom kommunen ikke har fulgt Indenrigsministeriets bekendtgørelse.

- Hvis den her fejl har ført til, at de (Tina og Palle, red.) ikke fik grunden – det ved vi jo ikke – så beklager vi da, at der er begået en fejl, siger den juridiske chef.

- Kommunen har jo handlet ud fra, at det mundtlige bud var bindende og gældende over for andre borgere i kommunen.

- Ja, siger Henrik Olsen.

- Det er ikke overenstemmelse med bekendtgørelsen (Indenrigsministeriets bekendtgørelse 799/2011, red.) at sige, at en grund er solgt, når der kun er afgivet et mundtligt bud.

Afviser aftalt spil

Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard, benægter, at han kendte til det andet ægtepars dialog med kommunen om at købe den store hjørnegrund.

- Jeg er bibragt den opfattelse, at det var helt efter bogen. Vi har kigget på en grund og taget fat i salgschefen direkte. Han har så udfærdiget en salgsaftale til os. Hvad han så har meddelt andre, det ved jeg ikke, siger den snart forhenværende borgmester.

Borgmester Jacob Bjerregaards hus på hjørnegrunden ud til mark og skov og med havudsigt til Lillebælt.

Han understreger, at der har været en måned, hvor alle har haft mulighed for at købe grunden til den udbudte pris.

- Vi har så købt den, efter den har været til salg i noget tid. Så har der været andre interesserede, men vi har budt først, siger han.

Den daværende salgschef i Fredericia Kommune, Jens Ole Andersen, har ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

Her ses Fredericia Kommunes oprindelige udbud af de 37 grunde, hvor den grund, som borgmesteren endte med at købte, er markeret med gult. Grunden er suverænt størst og ligger med havudsigt til Lillebælt. Foto: Fredericia Kommune

