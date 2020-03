Borgmester trodser Mette F: - Ikke rimeligt

Fredag opfordrede Mette Frederiksen blandt andet til at undgå håndtryk af hensyn til coronasmitte. Her kan du høre hvad folk på gaden synes om det. Video: Emma Svendsen & Maya Tekeli

Fredag opfordrede Danmarks statsminister til hverken at give hånd, kramme eller kysse på grund af coronavirussens udbrud.

Mens flere borgmestre i landet har valgt at følge Mette Frederiksens råd, så har Næstveds socialdemokratiske borgmester, Carsten Rasmussen, valgt at trodse det.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

- Jeg er netop været ude til fire bryllupper, hvor jeg gav hånd til alle brudeparrene, siger borgmesteren som det første, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen. Han understreger, at det var frivilligt for brudeparrene, men at alle takkede ja til tilbuddet.

Borgmesteren oplyser, at han ekstraordinært valgte at vaske hænder før hvert håndtryk på grund af coronavirussen, og at han har tænkt sig at gøre det samme, når han klokken 13 skal gøre 15 personer til danske statsborgere på Næstved Rådhus.

- Jeg hilser ikke på alle. Jeg giver håndtryk til de 15, der skal have dansk statsborgerskab, siger Carsten Rasmussen til Ekstra Bladet.

Flere borgmestre har valgt at følge statsministerens råd. Hvorfor gør du ikke det?

- Jeg synes ikke, det er rimeligt, at de borgere, der er sat til at få deres statsborgerskab i dag, de i stedet skal gå i uvished i 14 dage, en måned eller to måneder, fordi de skal vente på, at jeg igen må give håndtryk. Det er som sagt kun 15 personer, og jeg spritter af imellem hvert håndtryk, siger borgmesteren.

Carsten Rasmussen oplyser, at flere borgere fra Sorø fik deres danske statsborgerskab med et håndtryk i mandags, og at det ville være urimeligt, at de, der bor i Næstved, skal vente i månedsvis, blot fordi han har lagt deres grundlovsceremoni på en lørdag.

Mette Frederiksens opfordring til ikke at give håndtryk kom fredag. Du kan læse mere om den her:

Sundhedsstyrelsen: Lad være med at give hånd, kysse og kramme

Mette Frederiksen: - Udskyd eller aflys arrangementer med mere end 1000 deltagere