Borgmesterens heldige dag: Centralt møde mangler

Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard (S), påstår, at han bød mundtligt på en luksusgrund ejet af kommunen på et møde, som ikke står i borgmesterens kalender

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Et centralt møde gjaldt borgmester Jacob Bjerregaards (S) fremtidige familiehjem, men det står ikke i hans kalender.

Det viser en aktindsigt i borgmesterens heldige dag - 15. marts -, som Ekstra Bladet har fået, hvor Jacob Bjerregaard snuppede en luksusgrund foran næsen af et lokalt par med et mundtligt bud.

Det lokale ægtepar havde dagen før vist stor interesse for den samme grund i en samtale med kommunens salgschef. Men pludselig havde borgmesteren budt, og salgschefen skrev at grunden var solgt til det uheldige ægtepar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her kan man se, at borgmester Jacob Bjerregaards kalender har en række andre planlagte møder plottet ind.

Borgmester-skandale: Sagen kort Fredericia Kommunes borgmester, Jacob Bjerregaard (S), meldte sin afgang ud af det blå 8. december. Dagen efter afslørede Ekstra Bladet - efter længere tids research - at borgmesteren havde købt en grund ved et mundtligt bud, hvilket er i strid med reglerne. Det mundtlige bud faldt dagen efter, et lokalt ægtepar havde udvist stor interesse for den samme grund. Både før og efter borgmesterens mundtlige bud krævede kommunen, at borgere bød skriftligt på grunde. Fredericia Kommune har erkendt over for Ekstra Bladet, at man har begået en fejl i sagen. Professor i forvaltningsret slår fast, at Jacob Bjerregaard har fået 'særbehandling'. Vis mere Luk

Kan vi købe den grund?

Det mystiske møde fandt angiveligt sted om eftermiddagen 15. marts 2016 på rådhuset i Fredericia ifølge et notat fra salgschefen. Og det var her, at borgmesterparret fik grunden - i strid med reglerne - med deres mundtlige bud.

Ifølge Jacob Bjerregaard mødte han og hustruen op til mødet, og det var her parret spurgte ind til, om de kunne købe grunden.

- Vi spurgte meget konkret: Kan vi købe den grund til den udbudte pris?

- Ja, det kan I godt. Godt, men så lavede salgschefen et papir på det den pågældende dag, har Jacob Bjerregaard forklaret til Ekstra Bladet.

Borgmesteren har ikke sendt nogen dokumentation på, at der rent faktisk fandt et møde sted.

Den eneste skriftlige dokumentation på det er et mystisk notat, som først er blevet journaliseret over to måneder efter det påståede møde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Får millionstøtte af kommune: Hjalp borgmester til nyt job Borgmester-skandalen: Mystisk notat gemt i skuffen

Heldig-borgmester

Professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet har tidligere slået fast i Ekstra Bladet, at han vurderer, borgmesteren har fået særbehandling.

- Det tyder tilsyneladende på, at han (borgmesteren, red.) har fået at vide, at der var nogle, der var interesseret i den her grund - eller også er det et helt utroligt sammentræf.

- Enten er der nogle, der lyver, eller også er borgmesteren næsten mere heldig, end man har lov til at være, sagde professoren blandt andet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard (S), bød mundtligt på grunden i baggrunden hos kommunen, som sendte potentielle købere væk. Foto: Claus Bonnerup

Efter afsløring: Dropper 'drømmejob'

Ifølge borgmesteren havde han og konen få dage forinden - i weekenden 12-13. marts - været ude at kigge på hjørnegrunden i udstykningen, og det var her, de blev lune på den.

Men det har Jacob Bjerregaard tilsyneladende ikke orienteret sin forvaltning om.

For den 14. marts fastslog salgschefen over for et meget interesseret lokalt ægtepar, at der ikke var andre, der var interesseret i grunden. Det har Ekstra Bladet afsløret på baggrund af aktindsigter.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Et centralt møde i sagen er ikke at finde i borgmesterens kalender. Her ses borgmesterens hjørnegrund. Foto: Claus Bonnerup

På trods af, at Bjerregaard tilsyneladende i flere dage har vist, at han ville købe den grund, så ligger der ifølge Fredericia Kommune ikke én eneste mail mellem Bjerregaard og salgschefen om grunden eller udstykningen.

Afsløring: Borgmester hjalp konen til topjob

Rent held

Jacob Bjerregaard har selv sagt i et interview til Ekstra Bladet, at man godt kan betegne det som 'rent held', at han og familien endte med at få grunden.

Men han understreger, at han troede alle regler blev fulgt.

Ekstra Bladet har spurgt Jacob Bjerregaard, hvorfor mødet ikke står i hans kalender.