Borgmesterens vanvittige boligkup: Tjente over 11 millioner

Frederiksbergs 33-årige borgmester, Simon Aggesen (K), har gjort et næsten utroligt boligkup.

Et kup, der på rekordtid har gjort ham til mangemillionær på det boomende boligmarked på Frederiksberg.

Handlen har han gennemført, selv om han har buldret mod korttidsspekulation og svoret at gøre Frederiksberg til en 'by for alle, og ikke kun for folk der kører i sportsvogne.'

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at Simon Aggesen på blot tre år og 10 måneder har tjent 16 mio. kroner på papiret på et snedigt boligtrick. Efter istandsættelse lander gevinsten på over 11 mio. kroner ifølge Simon Aggesen selv.

Det svarer til knap 250.000 kroner hver måned. Skattefrit.

Købet kom i stand, efter han yderst aktivt hjalp den tidligere lejer, Frederiksberg-kendissen Marcel de Sade, med at fraflytte den enorme herskabslejlighed på den fashionable Frederiksberg Allé, så den fremadstormende politiker kunne komme til.

460 m2

Ifølge Tinglysningen købte Simon Aggesen sammen med sin kone i oktober 2016 herskabslejligheden beliggende på Frederiksberg Allé 8 for 9,5 mio. kroner.

Den enorme lejlighed på Frederiksberg Alle, som Simon Aggesen overtog, efter han hjalp den navnkundige marquis, Marcel de Sade, over i en anden lejlighed på Frederiksberg. Foto: Stine Tidsvilde

Blot tre år og 10 måneder senere - i juni i år - var Simon Aggesen og konen ude af de prægtige stuer, som de fik solgt for i alt 25,6 mio. kroner.

Udenom ejendomsmægler

Den enorme lejlighed fylder 12 værelser; herunder en buet præsentationssal, to badeværelser, et grovkøkken og et almindeligt køkken.

Lejligheden er med sine i alt 460 kvadratmeter en af Frederiksbergs absolut største; og selv om anskaffelsesprisen på 9,5 mio. kroner måske lyder af meget for de fleste danskere, så er kvadratmeterprisen på blot ca. 20.000 kroner et regulært røverkøb i det mondæne kvarter.

Simon Aggesens købspris ligger nemlig himmelvidt fra, hvad lejligheder i samme bygning blev solgt for i 2016.

På salgstidspunktet var gennemsnitsprisen for hele Frederiksberg på knap 40.000 pr. kvadratmeter.

Ekstra Bladet har derudover gennemgået historiske boligdata, og her kan man se, at en lejlighed i samme ejendom dét år blev solgt for en kvadratmeterpris på 51.667 kroner.

Lejligheden blev da heller aldrig udbudt på det frie marked via ejendomsmægler, men solgt direkte til Simon Aggesen af ejeren Dansk Bibelskole, der siden 1943 havde haft lejligheden.

(Ifølge Simon Aggesen har han brugt ca. halvdelen af den oprindelige købspris på istandsættelse af den nedslidte lejlighed. Dermed lander den samlede gevinst på ca. 11,35 mio. kroner)

Skaffede marquisen lejlighed

Først krævede det dog, at boligens lejer fraflyttede herskabslejligheden.

På adressen boede nemlig den falske 'marquis' Marcel de Sade. Der havde han boet til leje i 40 år.

Marcel de Sade oplyser over for Ekstra Bladet, at han kun flyttede fra herskabslejligheden, fordi Simon Aggesen lovede ham en ny lejlighed på Frederiksberg.

- Jeg betingede mig, at jeg fik en lejlighed på en topetage. Og det fik jeg.

- Hvem hjalp med det?

- Det var en, Simon Aggesen sørgede for, jeg fik. Det var en af hans venner, der ejede ejendommen, så det var jo klart, at jeg fik den lejlighed, siger Marcel de Sade til Ekstra Bladet om den lejlighed, han blev tilbudt med udsigt over søerne i indre København.

Simon Aggesen var på daværende tidspunkt rådmand og medlem af kommunens by- og miljøudvalg.

Den ambitiøse politiker skaffede i en ruf en lejlighed til marquisen og kunne dermed overtage de fine stuer på Frederiksberg Allé til spotpris, som han altså efterfølgende istandsatte, delte op i to og solgte med kæmpe fortjeneste.

Aggesen afviser over for Ekstra Bladet, at han kender ejeren af ejendommen.

Marcel de Sade i den ældrebolig, hvor han er endt efter at have beboet Frederiksberg Alle 8 i over fire årtier. Foto: Stine Tidsvilde

Tordnede mod korttids-spekulation

Simon Aggesen, borgmester på Frederiksberg. PR-foto

Det er gået for vidt med spekulationen.

Nogenlunde sådan kan Frederiksberg-borgmester Simon Aggesens budskab om det ophedede boligmarked på Frederiksberg summeres op.

Alt imens Aggesen lavede sin indbringende bolighandel, hvor en købspris på 9,5 millioner blev til en salgspris på 25,6 millioner på få år, solede han sig i den politiske vindersag at bremse den omsiggribende spekulation på hovedstadens boligmarked.

Det var via denne ejendom på Frederiksberg Allé, at Simon Aggesen scorede kassen. Foto: Stine Tidsvilde

Efter sager om kapitalfonde som Blackstones spekulative opkøb af ejendomme, hvor lejere presses ud, før hele kareer kan sælges videre med stor profit, gik den unge borgmester i brechen for Frederiksbergs borgere:

'Min holdning er, at Frederiksberg skal være en by for alle, og det har jeg klart tilkendegivet lige siden, jeg trådte til som borgmester. Det har vi nogle værktøjer til at sørge for. Det ene værktøj er, at de ejendomme vi ejer, sælger vi ikke til Blackstone eller selskaber, der minder om dem.'

'Det andet værktøj er, at vi som lokalpolitikere kan prøve at adressere nogle landspolitiske temaer, som gør det mindre attraktivt at investere kortsigtet i ejendomme i hovedstaden. Det tror jeg, der også er et behov for at kigge på, og det er også noget af det, jeg vil kigge på fremadrettet,' svarede Simon Aggesen i et interview med PolicyWatch så sent som i maj i sidste år.

Blot en måned tidligere var Aggesen formelt flyttet fra den ene halvdel af sin nu opdelte liebhaverlejlighed til den anden.

Her boede han yderligere et år og tre måneder, indtil han i juli måned i år flyttede fra Frederiksberg Allé med 16,1 mio. kroner i samlet bruttoavance på handlen med de to lejligheder, han havde købt knap fire år tidligere.

Ekstra Bladet har onsdag talt med Simon Aggesen. Han afviser, at der er tale om boligspekulation:

- Min familie og jeg har været rigtig heldige på boligmarkedet. Ligesom så mange andre, der også har handlet boliger på de sidste 10 år. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at den lejlighed ikke er købt som et investeringsobjekt. Den er købt, fordi vi rigtig gerne ville skabe et hjem for vores familie, siger Simon Aggesen til Ekstra Bladet.

Borgmesteren siger, at han og konen efter købet af den 460 kvadratmeter store lejlighed pludselig opdagede, at den var alt for stor. Derfor 'måtte vi bare se i øjnene, at det var en for stor lejlighed til at kunne gøre til et hyggeligt hjem til os. Derfor søgte vi om at dele lejligheden op.'

