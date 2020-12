Borgmesters julefrokost-foto vækker debat. Men man skal være blind for at misforstå, at det var humoristisk ment, siger Lollands 1. mand

’Hvordan i alverden kan I holde julefrokost. Ikke det bedste signal at sende til befolkningen ... Det er provokerende.’

Sådan skriver Marina Pedersen under et opslag på Facebook fra Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen (S), hvor han deler et billede af byrådet, en fiskefilet med remoulade og en Tuborg Julebryg.

Billedet er forsynet med teksten: ’Det er den mest underlige julefrokost jeg har deltaget i. Håber ikke, jeg skal opleve det igen’.

Ekstra Bladet har fået tilsendt billedet fra en forarget borger, som skriver, at ’det er trist at se', at borgmester og byråd i Lolland Kommune ’ser stort på forsamlingsforbuddet' når man læser, at politiet dukker op på plejehjem og lukker deres komsammen’.

En anden Facebook-bruger, Søren Madsen, vælger den humoristiske tilgang og skriver: ’Der kommer vist ingen metoo-episoder til den frokost’.

Hvis man er blind

Holger Schou Rasmussen understreger da også overfor Ekstra Bladet, at billedet og den ledsagende tekst var ment humoristisk.

- Hvis man er blind og ikke kan se billedet, så kan man heller ikke læse min tekst. Det hænger jo sammen, siger han.

- Vi fik en platte efter byrådsmødet. Vi sad ved hvert vores bord med stor afstand. Vi spiste og kørte hjem efter en halv time. Ingen dansede. Det er svært uden musik, forklarer han.

- Kan der være noget signalforvirring, når en borgmester skriver, at byrådet holder julefrokost, mens de fleste julefrokoster er aflyst?

- Det var jo ikke en julefrokost. Vi får jo altid mad efter byrådsmøderne. På grund af situationen skulle vi jo spise med afstand. Så skriver jeg et opslag om, at det er den mest underlige julefrokost, jeg har været med til.

- Billedet siger jo alt. Hvis nogen bliver forvirret over det, så skal jeg så beklage det. Det er jo så åbenlyst af billedet, at det her ikke er en normal julefrokost.

- Der er en, som har flyttet sig fra sin plads – og sat sig over ved et andet bord?

- Ja, men det er to fra samme parti, som kommer privat sammen. Det parti som hedder ’Din stemme’.

- Der er også en, som går rundt ved bordene?

- Jeg tror det er en, som serverer platterne og drikkevarer. Eller en som er på vej på toilettet. Hvis man rejste sig fra bordene, skulle man tage maske på.

- Sundhedsstyrelsen siger, at hvis man skal mødes, så skal man holde det kort, når man ses. Men her forlænger I byrådsmødet med denne her juleplatte?

- Vi får mad efter hvert møde, fordi det er om aftenen, vi mødes. Om vi går hen og får en sandwich eller får en platte og sætter os ved bordene - eller sætter os ud i cafeteriet med to meters afstand ...

- Der var planlagt mad – og byrådsmedlemmerne kunne sige, hvis de ikke ville være med – eller ville være med over Skype, så kunne de det, siger Holger Schou Rasmussen.

Byrådsmødet var henlagt til Maribo-hallen på grund af covid-restriktionerne, så det blev muligt at holde tilstrækkelig afstand mellem lokalpolitikerne.