Borgmestre i oprør: - Fuldstændig grotesk

Åbn de sydvestjyske kommuner Esbjerg, Tønder, Varde og Fanø

I Esbjerg, Tønder, Varde og Fanø kommuner undrer vi os meget over, at vi ikke er omfattet af de foreliggende planer for en genåbning. Som en del af Vestjylland vil vi indtrængende opfordre til, at folkeskolen, ungdomsuddannelser, udendørs idrætsaktiviteter og detailhandlen genåbnes også i vores område. Vores unge har brug for at komme i skole og lokalt opleve mere frihed. De bevæger sig ikke på tværs af kommunegrænser til den østlige del af Jylland, hvor smitten er langt højere.

En genåbning af de fire kommuner er oplagt set i lyset af:

• Lave incidenstal Alle fire kommuner udviser lave incidenstal på kun hhv. 0 på Fanø, 18,2 i Esbjerg, 32,2 i Tønder og 42,1 i Varde. To af kommunerne, Fanø og Esbjerg, ligger endda under bekymringsgrænsen, idet de har under 20 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge. Vi har med andre ord rigtigt godt styr på smittetallene.

• Høj rate af vaccinerede En meget høj andel af beboere på plejehjem og ældre 85+ er vaccinerede som følge af en effektiv og dedikeret indsats for at nå alle i disse målgrupper, som ønsker vaccination. Vores mest udsatte borgere er således i høj grad beskyttet mod coronasmitte.

• Effektiv opsporing og isolering Esbjerg er en af de kommuner, som er gået forrest i bestræbelserne på, at kommunerne skal spille en aktiv rolle i opsporingen af smittede. Et dedikeret kommunalt opsporingsteam bidrager således hver dag til at opspore og isolere smittede i egnede lokaler, hvis de har behov for det. Et tilbud, som er åbent 24/7, også i ferier og weekender.

• Klar til test Et effektivt kommunalt test-setup tester allerede nu på skoler og andre steder, hvor det er nødvendigt. Vi har uddannet testpersonale, som fra 1. marts også vil være klar til at teste to gange ugentligt på alle kommunale skoler i takt med, at eleverne vender tilbage

Som det fremgår, har vi på alle væsentlige parametre styr på processen. På den baggrund appellerer vi til, at Folketinget inkluderer Esbjerg, Tønder, Varde og Fanø kommuner i genåbningsplanen.