Borgmestre splittede om ny postaftale: Snydt igen?

Flere borgmestre i yder- og landdistriktskommuner frygter, at deres borgere får en ringere service med den nye postaftale - men andre er optimistiske og glade for, at Post Nords enevælde er ovre

Danskere, der bor på landet, i sommerhus eller på en ø, lader til at få sværere ved at sende og modtage post i fremtiden.

I landets yder- og landdistrikt-kommuner ser man nogle steder på den nye postaftale med stor bekymring, mens andre tager den med ophøjet ro.

Ekstra Bladet har foretaget en rundringning til 30 af landets borgmestre i yder- og landdistrikt-kommuner. Heraf har kun en håndfuld haft mulighed for at stille op til interview.

Ramt en gang til

Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune, påpeger, at borgerne i landdistrikterne tidligere har fået en dårligere service i forhold til i byerne, når det kommer til blandt andet mobildækning, bredbånd og offentlig transport.

Han frygter, at postaftalen bliver en gentagelse af det.

- Dem, der har længst mellem husene, de bliver ramt en gang til. Jeg håber virkelig, at man stiller nogle krav op i forhold til dem, der skal levere post fremadrettet, så vi ikke bliver snydt igen, siger han.

- Vi betaler det samme i porto som i København, så vi burde få den samme service. Jeg synes virkelig, at man rammer os herude på landet, og man rammer de svageste. Det er os, der kommer sidst i køen, siger Mogens Christen Gade (V).

Kan kun blive en forringelse

I Assens Kommune har 'de øjenbrynene oppe i panden', men vil ikke male fanden på væggen. Sådan lyder det fra borgmester Søren Steen Andersen (S).

- Det kan jo ikke blive andet end en forringelse. Men spørgsmålet er, om det gav mening at blive ved med at poste penge i en underskudsforretning som Post Nord, siger han.

Han bakker op om bekymringen i Jammerbugt om, at danskere i yderområderne tidligere er blevet snydt, når det kommer til mobildækning, bredbånd og offentlig transport.

I Langeland Kommune er de især bekymrede for de ældre, der bor på landet og fremover skal hente deres post langt fra dørtrinnet.

- Vi har pænt mange, der er fritaget for digital post, så de er helt afhængige af, at det fungerer. Der kan jeg godt være bekymret for, hvordan de bliver serviceret fremover, siger borgmester Tonni Hansen (SF).

Som sit moderparti SF frygter han, at postservicen bliver forringet, men vil lade aftalen 'komme an på en prøve'.

Ikke forskrækket

Anderledes optimistisk er Mikael Klitgaard, der er borgmester i Brønderslev Kommune.

- Jeg er ikke så forskrækket over det. Hvis det her kan gøre, at postvæsenet bliver billigere, så kommer der forhåbentligt flere penge til borgernær velfærd. Jeg synes ikke, vi så ind i et Post Nord, der kørte med overskud, siger han.

Og mens andre har problematiseret, at borgere med stor afstand til offentlig vej fremover skal hente deres post langt fra dørtrinnet, så ser Mikael Klitgaard anderledes på det.

- Det kan da godt give lidt problemer. Men nu har jeg selv en ejendom, hvor postkassen sidder nede for enden af min private vej. Det passer mig egentlig godt, at posten ikke kører op på gårdspladsen, når der render hunde og børn rundt, siger han.

Skal nok vågne op

Også på Ærø tager borgmesteren det med ophøjet ro.

- Jeg betragter det ikke som noget stort problem, at der er nogen, der får længere til deres postkasse, siger borgmester Peter Hansted (S).

Han påpeger, at pakkeposten i dag fungerer udmærket på øen, og han forventer, at det bliver det samme med brevposten.

- Ellers skal vi nok vågne op, siger han.