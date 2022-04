Boris Johnson om coronabøde: Folket må forvente mere af mig

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, undskylder tirsdag endnu en gang for at have brudt coronaregler under nedlukning af landet.

Det sker i det britiske parlament, efter at han fik en bøde af politiet i sidste uge. Bøden fik han for en forsamling i forbindelse med hans fødselsdag.

Han siger, at undskyldningen er 'helhjertet'.

Boris Johnson undskyldte også, kort efter at han fik bøden. Tirsdag er første gang, at parlamentet er samlet efter bøden, hvilket han benytter til at give undskyldningen endnu en gang.

Han siger, at han forstår vreden, og at 'folket har ret til at forvente mere af deres premierminister'.

Dog gentager Johnson også, at han i sin tid ikke var klar over, at han forbrød sig imod landets coronaregler, som han selv har stået i spidsen for at indføre.

- Det gik ikke op for mig dengang - eller siden - at en samling i kabinetrummet lige før et vigtigt møde om covid-strategi kunne være brud på reglerne.

- Jeg gentager, at det var min fejl, og jeg undskylder oprigtigt for den, siger han tirsdag.

Også konservative Johnsons finansminister, Rishi Sunak, har fået en bøde for at bryde de britiske coronaregler.

Oppositionen i parlamentet har tirsdag sørget for, at premierministerens ageren også kommer på dagsordenen torsdag.

Her skal der være en afstemning om, hvorvidt der skal indledes en undersøgelse af, om han bevidst har vildledt parlamentet ved tidligere at have fastholdt sin uskyld.

Bevidst at vildlede parlamentet er en forseelse, som under det ministerielle kodeks bør føre til, at en minister trækker sig.

Det er imidlertid tvivlsomt, at der er nok stemmer til at indlede en undersøgelse.

Johnson har nemlig stadig støtte fra størstedelen af parlamentarikerne i sit konservative parti og er dermed i spidsen for flertallet i parlamentet.

Debatten vil imidlertid på ny sætte fokus på hans kritiserede ageren under nedlukningen, da pandemien var på sit højeste.