Bornholms Politi sender regning til Jarlov

De konservatives Rasmus Jarlov slipper ikke for at betale for bugsering efter ulovlig parkering på handicapplads

De konservatives Rasmus Jarlov har fået en regning for, at hans bil måtte bugseres væk efter en ulovlig parkering på en handikap-parkeringsplads under Folkemødet. Det oplyser Bornholms Politi til Ekstra Bladet.

Politikeren har tidligere skrevet, at politiet ikke som normalt har afkrævet ham betaling for bugseringen, hvilket han tolkede som en indrømmelse fra politiet af, at bugseringen ikke var nødvendig.

- Bornholms Politi kan oplyse, at der 15. juli er sendt en faktura til Rasmus Jarlov for bugseringen, skriver Bornholms Politi.

Mundhugges med p-vagt

Den ulovlige parkering skete under Folkemødet. Her parkerede Rasmus Jarlov på grund af en brækket fod på en handikap-parkeringsplads, selvom han ikke måtte og blev instrueret af en frivillig parkeringsvagt om, at det var imod reglerne.

Annonce:

Rasmus Jarlov selv har på Facebook forklaret, at de to 'mundhuggedes lidt', da han mente, han godt måtte parkere på handikap-pladsen uden invalideskilt. Og altså endte med at gøre det. Det gjorde ifølge Rasmus Jarlov den frivillige 'meget vred og ophidset'

Den ulovlige parkering førte til, at Jarlovs hvide BMW blev bugseret væk, og han fik en bøde.

- Jeg ved ikke, hvilken historie den frivillige/parkeringsvagten har fortalt politiet for at få dem til at fjerne bilen, men jeg kan i hvert fald konstatere, at politiet har droppet, at jeg skal betale for bugseringen, hvilket man normalt skal, hvis den er nødvendig.

- Det tager jeg som en indrømmelse af, at det nok var lidt af en overreaktion og unødvendigt, skriver Rasmus Jarlov på Facebook.

Men en regning for bugseringen er altså nu sendt fra politiet.

Ingen kommentarer

I samme Facebook-opslag beskylder Rasmus Jarlov bugseringen for at være en 'straffeaktion' udført af politiet, fordi parkeringsvagten blev 'irriteret' på ham.

Annonce:

- Jeg har ikke prøvet det før, men jeg har den opfattelse, at bugseringer bruges, hvis en bil spærrer for trafikken, og at de - medmindre det haster meget - normalt vil ringe og bede ejeren om at fjerne bilen, skriver Rasmus Jarlov.

Ekstra Bladet har spurgt Bornholms Politi om, hvorvidt det har fraveget praksis i sagen, og om der har været tale om en 'straffeaktion' efter disputten med parkeringsvagten.

Bornholms Politi har skrevet, at Jarlov altså har modtaget en regning for bugseringen og skriver som svar på anklagerne:

- Herudover har vi ingen kommentarer.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Jarlov siden mandag, men han er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Misforstod regler

Rasmus Jarlov har forklaret på Facebook, at han og hans kone misforstod reglerne for, hvornår man måtte bruge handikap-pladserne på Folkemødet.

Den konservative ordfører have netop fået gipsen af en brækket fod, som han beskriver som værende 'hævet som en vandballon' og øm i en grad, hvor han ikke kunne gå på den.

Annonce:

- På Folkemødets hjemmeside havde min kone fundet, at der var en handikap-parkeringsplads, hvor der stod, at de 'henstillede', at man havde en handikaptilladelse.

- Det læste både hun og jeg på den måde, at det ikke var forbudt at parkere uden en handikaptilladelse. Selvom de helst så, at man ikke gjorde det, skriver Rasmus Jarlov på Facebook.

Det holdt Rasmus Jarlov altså fast i, selvom han blev informeret af en parkeringsvagt om, at man skulle have invalideskilt.

- Han sagde, at jeg ville få en bøde, hvis jeg parkerede der, og det meddelte jeg ham så, at jeg ville gøre alligevel, skriver Rasmus Jarlov.