Bramsen: Alt tyder på at ansat koordinerede svindel med firmaer

Et rejsehold blev i starten af december sendt til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring, efter en whistleblower i forlængelse af en rapport fra Rigsrevisionen stod frem og fortalte om formodet svindel i styrelsen.

Rejseholdet udsendt af forsvarsministeren har fundet problemer med kontrolforanstaltningerne i styrelsen, samt at en medarbejder med al sandsynlighed har svindlet, fortæller ministeren.

- Alt tyder på, at der desværre en en medarbejder, der ikke har vidst, hvordan man opfører sig i det danske forsvar.

- Vedkommende har brugt sin betroede funktion til at udføre svindel i koordination med private firmaer. Det er selvfølgelig ikke godt nok, og derfor er sagen overgået til politiet, siger forsvarsministeren.

PH-lamper

Hvem den omtalte medarbejder er, vides ikke, men Ekstra Bladet har tidligere kunne fortælle, at en projektleder i netop Ejendomsstyrelsen er blevet sigtet af politiet for bestikkelse.

Selvsamme ansatte ved styrelsen har ifølge en whistleblower haft en skyggekonto hos elfirmaet Søndergaard El.

For pengene på skyggekontoen købte han blandt andet køkkener for knap en halv million inden for få uger, ligesom han købte dyre PH-lamper, viser en opgørelse, som den tidligere økonomiansvarlige hos elfirmaet whistleblower Karsten Ravnsgaard førte.

Direktør i Søndergaard El Brian Søndergaard, har erkendt, at ansatte hos Ejendomsstyrelsen havde skyggekonti i elfirmaet, men han havde ingen mistanke om, at der foregik noget, der ikke burde, har han fortalt.

Arbejde fortsætter

Arbejdet med at kulegrave Ejendomsstyrelsen fortsætter, fortæller ministeren.

- Rejseholdet har arbejdet målrettet og seriøst med sagen i FES – et arbejde, der ikke slutter her. Jeg kommer til at følge op på det videre arbejde og inddrage Folketinget i dette.

- Vi har alle en stor interesse i, at der er tillid til Forsvaret og at pengene bruges med respekt for skatteyderne og vores udførende soldater, lyder det fra Trine Bramsen.

Ministeren har iværksat yderligere initiativer, der blandt andet dækker en advokatundersøgelse, der skal undersøge, om der kan placeres et ansvar i Ejendomsstyrelsen og ministeriet, ligesom en revisionsundersøgelse skal se nærmere på styrelsens interne kontroller.

