Bramsen: Danmark vil hjælpe allierede med evakuering fra Afghanistan

Når egne borgere er blevet evakueret fra Afghanistan, vil Danmark begynde at bistå sine allierede med evakueringen

Danmark vil fortsætte sin evakueringsindsats i Afghanistan, efter at alle landets egne borgere er blevet hjulpet ud.

Sådan lød meldingen fra forsvarsminister Trine Bramsen (S) på et kort pressemøde tirsdag.

- Det er bemærket, at vi siden søndag som nogle af de første kunne gå over til militær indsats. Vi står nu i en situation, hvor vi er i stand til at løfte egne ud og hjælpe allierede, sagde Trine Bramsen på pressemødet.

Danmark skal altså hjælpe vores allierede med at få også deres borgere ud af landet. Det sker på amerikansk anmodning, oplyste forsvarsministeren.

Vi står i en situation, hvor vi er i stand til at hjælpe allierede, lød det fra Trine Bramsen på et pressemøde tirsdag. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix/

Vil ikke garantere, det lykkes

Også Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) var til stede ved pressemødet. Adspurgt, om han kunne garantere, at alle, som skal evakueres, vil blive det, svarede han:

- Jeg garanterer, at vi gør alt for, at vi får alle ud, men nogle ting er ude af vores hænder.

På pressemødet oplyste de to ministre desuden, at Danmark har Islamabad i Pakistan som base for operationen i Afghanistan.

Af hensyn til sikkerheden var det ikke muligt at få oplyst, hvor langt Danmark er med at evakuere sine ambassadefolk.