Bramsen: - De færreste havde set det komme

Det kom tilsyneladende som en overraskelse for de danske myndigheder, at bevæbnede afrikanske pirater kunne finde på at skyde på de danske frømænd, der er sendt til området for at bekæmpe dem.

Ifølge forsvarsminister Trine Bramsen var det i hvert fald ikke et af 'topscenarierne', at jagten på pirater skulle ende i drabelig ildkamp til søs.

- Det, at begynde at skyde mod en helikopter og efterfølgende rette skytset mod vores frømænd, det tror jeg, at de færreste havde set komme, siger hun.

Bramsens hovedpine: Sejler rundt med lig i lasten

Torsdag i sidste uge skød og dræbte mandskabet på den danske fregat Esbern Snare fire formodede pirater og tog yderligere fire til fange, efter at piraterne havde åbnet ild mod dem.

Lige nu befinder de fire lig sig om bord på fregatten i en 'kølecontainer', og samtidig skal det nu afklares, hvad der juridisk skal ske med de fire tilfangetagne.

- Man kan da ikke være overrasket over, at bevæbnede pirater skyder?

- Juridisk er der tale om forsøg på manddrab her. Det er nok ikke et af top-scenarierne, som var det mest realistiske, lyder det fra ministeren.

Ingen aftaler med nogen

Den danske regering har mødt kritik fra blandt andet Enhedslisten for ikke at have lavet aftaler om udlevering af tilfangetagne pirater med landene i nærområdet.

Danmark må nemlig på grund af internationale konventioner ikke udlevere fanger til eksempelvis tortur eller dødsstraf. Men sådan en aftale er ikke indgået.

Men kritikken preller af på Trine Bramsen:

- Det er tvivlsomt, hvad en udleveringsaftale ville have gjort i dette tilfælde. For når de skyder på vores frømænd i internationalt farvand, så er det forsøg på manddrab, og derfor er det dansk lovgivning, der gælder.

- Hvorfor sikrer man sig ikke, inden man sejler, at man har en aftale om udlevering på plads?

- Jamen, piraterne skaber jo problemer for vestlige søfolk, og i dette tilfælde er jeg da glad for, at det var det danske forsvar, piraterne stod over for, og ikke søfolk. Der lå tre danske skibe i det område her, og der var en kraftig formodning om, at de her pirater ville gå om bord på et af dem, siger ministeren.

Hun har ikke meget at sige om, hvad der skal ske med de fire døde piraterm der nu på sjette døgn befinder sig på Esbern Snare.

- Det er ved at blive afklaret i tæt dialog med de lande, de kommer fra, siger Bramsen.