Bramsen irettesat efter 'nedværdigende kommentar'

Marcus Knuth (K) har i længere tid rettet hård kritik mod forsvarsminister Trine Bramsen (S). I går nåede konflikten en foreløbig kulmination, da forsvarsministeren kaldte Marcus Knuth for 'arveprins Knud' - altså langsomt opfattende.

Kommentaren faldt på et samråd torsdag, efter at Marcus Knuth spurgte, hvordan Afghanistans fald kunne komme bag på ministeren, da ugerapporter fra den danske delegation i Afghanistan havde beskrevet Talibans fremmarch siden maj.

Et spørgsmål Marcus Knuth har stillet mange gange.

- Med et glimt i øjet tænker jeg, at det bliver arveprins Knud, vi gentager den for. Men jeg gentager også gerne svaret for Marcus Knuth, sagde forsvarsministeren.

Det faldt ikke i god jord hos udvalgsformand, Berter Haarder.

- Selvfølgelig skal man i sådan en debat have lov til at bruge billeder og udtryk, men personligt brød jeg mig ikke om den med arveprins-Knud.

Nedværdigende

Marcus Knuth kommenterede det ikke på samrådet. Han er dog ikke i tvivl om, hvordan kommentaren skulle forståes.

- Det var jo meget nedværdigende. Man bliver sat i bås med en, der er lidt langsomt opfattende. En sinke, som skal have gentaget tingene mange gange, siger han til Ekstra Bladet.

Marcus Knuth afviser - ikke overraskende - at han skulle være langsomt opfattende. Han forklarer, at han bliver ved med at spørge ministeren om det samme, fordi spørgsmålet ikke er besvaret.

Marcus Knuth har tidligere kaldt Trine Bramsen for den 'den dårligste forsvarsminister han har oplevet' i et opslag på facebook. Foto Jens Dresling.

Mangler respekt

Skal der ikke være plads til, at I kan gå lidt til stålet?

- Jo, helt sikkert, men grunden til at mit blodtryk nogle gange stiger en smule, når Trine Bramsen taler, er, at hun ikke respekterer dem, hun arbejder sammen med, siger Knuth.

- Vi havde også den sag, hvor hun kaldte forsvarschefen for en styrelseschef, hvor hun tydeligt ikke forstod kulturen i forsvaret.

Marcus Knuth nævner også en episode fra et tidligere samråd, hvor forsvarsministeren angiveligt skulle have grint af Marcus Knuths gentagende forsøg på at få svar det samme spørgsmål om indsatsen i Afghanistan.

Er du ikke en smule ømskindet, hvis du tager på vej over det her?

- Nu tog Bertel Haarder jo affære i går, og det var også derfor, at jeg ikke sagde noget i går. Men jeg synes det er problematisk, at hun først griner af mig på det første samråd, og derefter kalder mig arveprins-Knud.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Trine Bramsen. Det har endnu ikke været muligt.