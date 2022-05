Bramsen vender på en tallerken om EU

For halvandet år siden frygtede Trine Bramsen (S), at EU kan hundse rundt med vores soldater, hvis vi afskaffer forsvars-forbeholdet. Nu mener hun det modsatte

Tidligere forsvarsminister Trine Bramsen (S) er vendt på en tallerken om forsvarsforbeholdet.

Da hun var minister - og Socialdemokratiet ønskede at bevare forbeholdet - advarede hun i kraftige vendinger om, at EU pludselig kan få magt over danske soldater, hvis forbeholdet ryger ved en folkeafstemning.

Nu går Socialdemokratiet så omvendt ind for at afskaffe forbeholdet. Og nu har Bramsen mildt sagt justeret sin holdning, så den nu er det modsatte af, hvad den engang var.

S i vilde EU-kovendinger: - Verden har ændret sig

For halvandet år siden - i december 2020 - deltog Bramsen i en debat om afskaffelse af forsvarsforbeholdet på tv-kanalen DK4. Og her var hun i den grad bekymret for, hvad EU kunne finde på i forhold til danske soldater:

'Vi har set på mange områder i EU, at vi er tiltrådt noget, og lige pludselig har vi stået og ikke selv været herre over de beslutninger, der træffes i Danmark, sagde hun om udsigten til, at forbeholdet afskaffes. Og hun fortsatte:

'Og det er jo en reel bekymring. Pludselig er det ikke os selv, der beslutter, hvor vores soldater skal sendes hen'.

EU bestemmer ikke

Men da Ekstra Bladet torsdag bad Trine Bramsen forholde sig til sine tidligere udtalelser,var bekymringen forsvundet som dug for solen:

- Trine Bramsen, er du stadig bekymret for, at EU kan bestemme over danske soldater, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet?

- Jeg er meget enig med min kollega, forsvarsminister Morten Bødskov, i, at EU ikke kan bestemme, hvor danske soldater kan sendes hen. Vi har suverænitet. Og så har vi meget klart meldt ud, at hvis det bliver overstatsligt, så kommer der en ny afstemning.

- Det var min bekymring i den debat, der var for to-tre år siden (december 2020, red.), og som jeg går ud fra, at du henviser til.

Hurtigt væk igen

- Det var ikke det, du sagde dengang. Dengang sagde, du, at man aldrig ved, hvad EU kan finde på. Mener du stadig, at EU kan finde på alt muligt...?

Det spørgsmål svarede Trine Bramsen desværre ikke på. Hun bevægede sig i stedet i rask trav gennem Christiansborg, og der har journalister ikke har lov til at følge efter politikerne.

Ingen kommentarer: Masser af lækre damer

Den nuværende forsvarsminister, Morten Bødskov, gik søndag i rette med Bramsens tidligere udtalelser, hvor hun ellers - som daværende minister på området - formulerede hele regeringens linje. Det skete i et interview med Jyllands-Posten:

- Vi stemmer ikke om et samarbejde, hvor der er nogen, der får håndsret over danske tropper. Vi stemmer ikke om et samarbejde, hvor der er nogen, der kan pådutte Danmark at deltage i noget, sagde han.