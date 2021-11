Bramsens hovedpine: Sejler rundt med lig i lasten

På femte døgn sejler den danske fregat Esbern Snare rundt i Guinea-bugten ud for Afrikas vestkyst med ligene af fire formodede pirater.

I alt otte personer var torsdag i sidste uge i ildkamp med Søværnets personel ombord på Esbern Snare. Her lykkedes det mandskabet på den danske fregat at overmande de formodede pirater, hvoraf fire mistede livet, mens en femte blev hårdt såret under skudvekslingen. Herefter blev hele den afrikanske besætning bjærget af mandskabet på Esbern Snare.

Allerede torsdag i sidste uge blev de fire overlevende varetægtsfængslet in absentia af Dommervagten i Københavns Byret.

Ekstra Bladet har i løbet af de seneste fire dage uden held forsøgt at få svar på, hvad planen er med de formodede pirater samt de omkomne.

Og mandag eftermiddag er det fortsat helt uvist, hvad der skal ske med både overlevende og dræbte, oplyser Forsvaret til Ekstra Bladet.

'Der er endnu ikke nogen afklaring af, hvad der skal ske med de tilbageholdte og de afdøde. Både tilbageholdte og afdøde er ombord på Esbern Snare,' skriver Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling i en kort mail til Ekstra Bladet.

Bramsen uden aftaler

Regeringens eget beslutningsforslag, som ligger til grund for det danske skibsbidrag, afslører, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) forud for afsejlingen af Esbern Snare ikke er lykkedes med at indgå nogen aftaler med lokale stater om udlevering af de overlevende.

Trine Bramsen. Foto: Jens Dresling

Af beslutningsforslaget fremgår det:

'Det kan ikke udelukkes, at der som led i skibsbidragets opgavevaretagelse vil blive foretaget frihedsberøvelse af personer i forbindelse med indsættelsen, hvorfor der vil blive afsøgt mulighed for indgåelse af aftaler med relevante stater i regionen om overdragelse til retsforfølgelse. En tværministeriel task force vil håndtere særlige situationer med frihedsberøvede personer, hvis behovet skulle opstå.' (Ekstra Bladets fremhævelser).

Hos Enhedslisten kritiserer forsvarsordfører Eva Flyvholm indsatsen.

Forsvarsminister Trine Bramsen skriver i et skriftligt citat til Ekstra Bladet:

'At pirater vælger at skyde på danske frømænd og vores helikopter, tror jeg de færreste havde set komme. Det er ikke givet, at en udleveringsaftale havde gjort en forskel i den situation. Nu arbejder jurister og SØIK med alle løsninger - og det skal de have arbejdsro til. Situationen taget i betragtning er jeg glad for, at det var danske soldater piraterne mødte og ikke søfolk.'

Risikerer dødsstraf

Ekstra Bladet interviewede sidste uge Lars Bangert Struwe, der er pirateriekspert og generalsekretær i tænketanken Atlantsammenslutningen. Han forklarede, at regionen udgør et problem og kan betyde, at de varetægtsfængslede ender i et dansk fængsel.

- Der er ikke nogen normal her. Vi har ikke prøvet det her før. Tidligere har vi kort efter sammenstød med pirater sat dem på fri fod eller uleveret til lokale myndigheder.

Men problemet er, at udleveringen er sket til lande i Østafrika. Den nye indsats, som statsminister Mette Frederiksen og V-formand Jakob Ellemann-Jensen sidste uge besøgte, ligger i Vestafrika, hvor dømte for pirateri risikerer dødsstraf eller tortur.

- Vi har slet ikke aftaler om udlevering med lande i Vestafrika. Det kan blive et problem.

