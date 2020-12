Bredt flertal enige om højere straf for vanvidskørsel

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at skærpe straffen for vanvidskørsel betydeligt. Under særligt grove omstændigheder vil straffen kunne mere end fordobles.

Det skriver Justitsministeriet fredag i en meddelelse.

- Vi skærper straffen for vanvidsbilisme på en lang række områder, styrker politiets mulighed for at beslaglægge biler brugt til vanvidskørsel på stedet og giver samtidig leasingselskaberne bedre redskaber til at afskære vanvidsbilisters mulighed for at lease biler hos dem.

- Vi vil ikke finde os i, at vanvidsbilister gør vejene utrygge og bringer andres liv i fare, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i meddelelsen.

Vanvidskørsel er af Justitsministeriet defineret som hastighedsoverskridelser på mere end 100 procent, kørsel med over 200 kilometer i timen, en promille over 2,0 eller særligt hensynsløs kørsel.

Det har længe været en politisk prioritet for både regeringen og en lang række partier at skærpe straffene for vanvidskørsel. Aftalen er indgået mellem alle partier i Folketinget med undtagelse af Liberal Alliance og Alternativet.

Ud over betydeligt højere straffe for uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse i forbindelse med vanvidskørsel indebærer aftalen også, at færdselsovertrædelser, der har givet ubetinget fængsel, vil komme på straffeattesten.

Det skal hjælpe eksempelvis leasingselskaber til at se, om en person er dømt for vanvidskørsel, inden de lejer en bil ud til vedkommende.

Og så vil det bliver lettere at konfiskere vanvidsbilisters køretøjer straks.

- Det er helt uholdbart, at vi ser vanvidsbilisme, og at helt almindelige mennesker skal være udsat for den fare. Vi har allerede set for mange tilfælde, hvor det er gået helt galt.

- Ud over hårdere straffe, så handler dette her også om, at vi fremover kan konfiskere bilerne, så de kommer væk fra gaderne, siger Venstres retsordfører, Inger Støjberg, om aftalen.

Der har de seneste par år været flere eksempler på tragiske dødsfald på grund af vanvidsbilisme, hvor narkopåvirkede bilister har kørt alt for hurtigt.

Selv Enhedslisten og SF, der normalt ikke buldrer for hårdere straffe, er da også med i aftalen.

- Mange vanvidsbilister er selvfølgelig i et segment, hvor de er fuldstændig ligeglade med, om de overholder loven. Men jeg synes, det er på sin plads at skærpe straffene og tage bilerne.

- Når det kan give helt ned til 16-18 måneder at slå et andet menneske ihjel ved at køre hasarderet og vanvittigt, så er det for lavt, siger SF's retsordfører Karina Lorentzen.